Севастополь по явке почти сравнялся с Чукоткой

Долго не было данных по явке на выборах в Севастополе, и вот в первом часу дня появились - сразу 14% на 10.00.

Я бы не торопился - в городе всего 400 тысяч человек населения. Вот на УИК номер 99 почти 29 процентов избирателей пришло к 10 утра. Эдак к обеду за половину точно перевалит, а как же быть с отчетностью на конец дня? Придется с перевполнением, процентов на 146...

В "Le Telegramme" вышла статья Анатолия Баранова и Натали Уварофф о предвыборном Крыме

Вот, к примеру, на участке номер 35 Эгвенкинотского коруга на Чукотке уже в 15.00 по местному времени, то есть глубоко ночью по Москве, было 100 процентов. А сейчас участок уже вообще закрылся полчаса назад.

На участке номер 35 Эгвенкинотского округа проголосовали все, а как - не известно

Подсчитать нужно было всего 28 бюллетеней. А на сайте ЦИК по-прежнему нет данных даже на 20.00 местного времени...