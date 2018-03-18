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Московский листок

Севастополь по явке почти сравнялся с Чукоткой

Опубликовано 18.03.2018 в разделе комментариев 3

Севастополь по явке почти сравнялся с Чукоткой

Долго не было данных по явке на выборах в Севастополе, и вот в первом часу дня появились - сразу 14% на 10.00.

Я бы не торопился - в городе всего 400 тысяч человек населения. Вот на УИК номер 99 почти 29 процентов избирателей пришло к 10 утра. Эдак к обеду за половину точно перевалит, а как же быть с отчетностью на конец дня? Придется с перевполнением, процентов на 146...

В "Le Telegramme" вышла статья Анатолия Баранова и Натали Уварофф о предвыборном Крыме

Вот, к примеру, на участке номер 35 Эгвенкинотского коруга на Чукотке уже в 15.00 по местному времени, то есть глубоко ночью по Москве, было 100 процентов. А сейчас участок уже вообще закрылся полчаса назад.

На участке номер 35 Эгвенкинотского округа проголосовали все, а как - не известно

Подсчитать нужно было всего 28 бюллетеней. А на сайте ЦИК по-прежнему нет данных даже на 20.00 местного времени...



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
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Всего комментариев к статье: 3
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Саложопых будем бить мягко но сильно. Пока в ховне не захлебнутся
\\ъъ написал 18.03.2018 13:27
\\\\
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чОбанову Муфлон Архарычу
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед006ДальССкий написал 18.03.2018 13:19
анатолик, это всЁ студова, что в этой, самой, как еЁ,
в " Эгвекинотский округ"е всего-то "проживает" с десяток оленей-баранов и с ними их чОбан/пастух.
вот он то своих парнокопытных пригнал, а сам отблюлютенится апосля рабочей смены.
от того и недотяжка до = 100% пока...
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(без названия)
стоик1135 написал 18.03.2018 12:52
Город Русской Славы Севастополь не будет унижаться перед сортирным Карликом?
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