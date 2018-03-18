Сайт ЦИК по-прежнему дает сведения с запаздыванием даже в федеральных центрах

Времени уже час, а на сайте ЦИК висят данные по явке только на 10.00, да и то недавно.

Памфилова рапортует о рекордной явке, а в Москве к 12.00 нет данных и на 10.00

Приходится пользоваться тем, что есть.

Вот, к примеру, мое Северное Тушино. Так и не скажешь, как проголосовали - на участке 3000 всего 2,86% на 10 часов утра, а на участке за номером 3019 на тот же утренний час уже 31,21%! Как так?

Понятно, второй участок - это богадельня, позавтракали и проголосовали с доставкой на дом. А вот почему в школе № 1286 так неактивно - ну, думаю, сейчас хвоста накрутят, и народ валом повалит, как у меня под окном - так если глядеть никого не видно, а по бумагам уже на 10 утра проголосовало больше 6 процентов. И все участки с разбросом меньше километра друг от друга.