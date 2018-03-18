Сайт ЦИК по-прежнему дает сведения с запаздыванием даже в федеральных центрах

Времени уже час, а на сайте ЦИК висят данные по явке только на 10.00, да и то недавно.
Памфилова рапортует о рекордной явке, а в Москве к 12.00 нет данных и на 10.00
Приходится пользоваться тем, что есть.
Вот, к примеру, мое Северное Тушино. Так и не скажешь, как проголосовали - на участке 3000 всего 2,86% на 10 часов утра, а на участке за номером 3019 на тот же утренний час уже 31,21%! Как так?
Понятно, второй участок - это богадельня, позавтракали и проголосовали с доставкой на дом. А вот почему в школе № 1286 так неактивно - ну, думаю, сейчас хвоста накрутят, и народ валом повалит, как у меня под окном - так если глядеть никого не видно, а по бумагам уже на 10 утра проголосовало больше 6 процентов. И все участки с разбросом меньше километра друг от друга.
Все увидим. написал 18.03.2018 14:16
гражданин написал 18.03.2018 14:04
г жопинск написал 18.03.2018 13:55
изображать еще в детородном возрасте? написал 18.03.2018 13:54
ф.а.н.томас написал 18.03.2018 13:53
булгахтер написал 18.03.2018 13:34
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед006ДальССкий написал 18.03.2018 13:30
скудова ты из окошка в сев-тушине то выглядываешь?
или это ДроЧень у партнЁра по вызову миньоном подрабатывает?
146 % за Путина написал 18.03.2018 13:14