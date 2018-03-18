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Московский листок

Сайт ЦИК по-прежнему дает сведения с запаздыванием даже в федеральных центрах

Опубликовано 18.03.2018 в разделе комментариев 8

Сайт ЦИК по-прежнему дает сведения с запаздыванием даже в федеральных центрах

Времени уже час, а на сайте ЦИК висят данные по явке только на 10.00, да и то недавно.

Памфилова рапортует о рекордной явке, а в Москве к 12.00 нет данных и на 10.00

Приходится пользоваться тем, что есть.

Вот, к примеру, мое Северное Тушино. Так и не скажешь, как проголосовали - на участке 3000 всего 2,86% на 10 часов утра, а на участке за номером 3019 на тот же утренний час уже 31,21%! Как так?

Понятно, второй участок - это богадельня, позавтракали и проголосовали с доставкой на дом. А вот почему в школе № 1286 так неактивно - ну, думаю, сейчас хвоста накрутят, и народ валом повалит, как у меня под окном - так если глядеть никого не видно, а по бумагам уже на 10 утра проголосовало больше 6 процентов. И все участки с разбросом меньше километра друг от друга. 



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Всего комментариев к статье: 8
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Re: Re: Гражданину...
Все увидим. написал 18.03.2018 14:16
Все увидим и если второго тура не будет Будем действовать дальше...Нам нужно востанавливать СССР в обнавленном составе.В тактическом смысле мы проигрываем в связи с отсутствием ресурсов...Но в стратегическом Сила на нашей стороне..ибо Под РФ отсутствует Юридическая база...Нет институтов обладающих Организационно правовой базой....Все институты РФ это Призраки..они пропадают когда их вытаскивают на СВЕТ..Просвещение населения о сути Криминального захвата власти в 93г и замены лигитимных институтов управления страной Полукриминальными частными фирмами...Будем действовать несмотря ниначто!
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Re:
гражданин написал 18.03.2018 14:04
а вы не знаете, что в РФии ВСЕ за путина?Не?Завтра узнаете,из новостей.Даже те, кто приперся голосовать против завтра узнают, что и они за путина!черный юмор,зато правда жизни- в РФии.
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(без названия)
г жопинск написал 18.03.2018 13:55
мелко берете,146% щас вечером у нас по кладбищу поедут,будут мертвых душ привлекать...172%!!
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Зачем старуху памфилову
изображать еще в детородном возрасте? написал 18.03.2018 13:54
=
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(без названия)
ф.а.н.томас написал 18.03.2018 13:53
Заставляют голосовать, делать селфи на участках, акции "пришел сам, приведи второго с собой", бонус, если приведешь четырех, звонят, справляются проголосовал ли. Это уже насилие. И большинство это осознает, а это уже плохо для избируемого.
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Re: 146 % за Путина
булгахтер написал 18.03.2018 13:34
Урррряяяя!
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чОбанову Муфлон Архарычу
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед006ДальССкий написал 18.03.2018 13:30
анатолик, дык у тебя и фатера вроде как в Химках?
скудова ты из окошка в сев-тушине то выглядываешь?
или это ДроЧень у партнЁра по вызову миньоном подрабатывает?
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146 % за Путина
146 % за Путина написал 18.03.2018 13:14
146 % за Путина
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