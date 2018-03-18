ЦИК хотел всем рекордам чьи-то громкие дать имена?

Дарья Митина сообщает из Общественного штаба по выборам, что пo данным штаба, явка на 12 часoв на Камчатке - + 2% к аналoгичнoму времени в 2012 гoду; Магадан - +6%; Чукoтка - +0,34%; Санкт-Петербург - +2%; Мoсква - +2,5%.

Вот откуда у этого штаба такие данные, если на официальном сайте ЦИК по Москве висят только сведения на 10.00, вывешенные с опозданием часа в три с половиной?

Памфилова рапортует о рекордной явке, а в Москве к 12.00 нет данных и на 10.00

То, что на Чукотке явка выросла не слишком - понятно, там и раньше было близко к 100 процентам, а на некоторых участках так и было сто, куда расти-то?

На участке номер 35 Эгвенкинотского округа проголосовали все, а как - не известно

Причем и там очень странно как-то. Вот на том самом 35-м том самом участке в Эгвенткинотском округе проголосовало 100 процентов еще в 15.00 местного времении. На 18.00 тоже 100%. А на 20.00 до сих пор нет данных, хоть на этом участке всего 28 избирателей и он закрылся давным давно! Вот никак 100% и 100% не сходятся...

По Москве идут сообщения, что прямо очереди на участках, скоро уже места по 500 рублей продавать начнут. А приварок-то всего 2,5 процента...

Сайт ЦИК по-прежнему дает сведения с запаздыванием даже в федеральных центрах

Не могу понять, и все тут. Скорость электричества в проводах близка к скорости света, избирательная машина отлажена, хоть на ВДНХ показывай. А не успевает сама за собой!

Такое только когда бывает? Когда дают не те данные, что пришли по проводам со скоростью света, а вводят какие-то свои цифры, но они не сходятся. Вот на это утрясание часы и уходят, потому что считают-то цифирки далеко не со световой скоростью...

А.Б.