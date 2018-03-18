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Московский листок

Камчатка дает 100 процентов!

Опубликовано 18.03.2018 в разделе комментариев 1

Камчатка дает 100 процентов!

Я в восхищении! Петропавловск-Камчатская (судовая) избирательная комиссия дает 100%, прчем как-то сразу к 10.00 утра проголосовало все сто процентов по всем 128 участкам!

Ну тут понятно, экипажи судов люди дисциплинированные. Но неужели хоть одного диссидента не нашлось или больного, или, не приведи господь, покойника?

http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=412000007&tvd=2412000447681&vrn=100100084849062&prver=0&pronetvd=null&region=91&sub_region=91&type=453&vibid=2412000447681

А в целом по Камчатке явка-то не очень - 63,86% на 18.00 по местному времени, а на 20.00 - "нет данных"... Ну ничего, нарисуют.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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С чего Вы взяли, что "рисуют"?
.Светослав,,,,,,, написал 18.03.2018 14:36
Откуда такая уверенность? И почему Вы не доверяете гражданам своей страны?
ТИКи тоже состоят из граждан страны...
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