Камчатка дает 100 процентов!

Я в восхищении! Петропавловск-Камчатская (судовая) избирательная комиссия дает 100%, прчем как-то сразу к 10.00 утра проголосовало все сто процентов по всем 128 участкам!

Ну тут понятно, экипажи судов люди дисциплинированные. Но неужели хоть одного диссидента не нашлось или больного, или, не приведи господь, покойника?

http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=412000007&tvd=2412000447681&vrn=100100084849062&prver=0&pronetvd=null®ion=91&sub_region=91&type=453&vibid=2412000447681

А в целом по Камчатке явка-то не очень - 63,86% на 18.00 по местному времени, а на 20.00 - "нет данных"... Ну ничего, нарисуют.

А.Б.