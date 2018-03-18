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Московский листок

В краях "питерских" урну для голосования сделали очевидной только под дулом пистолета

Опубликовано 18.03.2018 в разделе комментариев 1

ленинград росгвардия выборы2018
В краях "питерских" урну для голосования сделали очевидной только под дулом пистолета

На одном из участков для голосования в Ленинградской области вооруженный сотрудник Росгвардии добился перемещения урны для голосования так, чтобы ее было видно в кадре видеотрансляции, сообщает Русская служба ВВС. Корреспондент сообщает, что участок N70 в Волховском районе открылся исполнением гимна России. Песню, которую комиссия исполняла практически в полном составе, пришлось прервать на середине: в помещении уже выстроилась очередь из желающих проголосовать. 

Требовавший переместить урну сотрудник Росгвардии был вооружен пистолетом, оружие находилось в кобуре. "Со вчерашнего дня с ними (сотрудниками УИК) ругаюсь", - сказал он. Сообщается, что "комиссия подчинилась беспрекословно". ВВС не уточняет, был ли сотрудник вооружен накануне, когда затеял перепалку. 

Издание отмечает, что Волховский район Ленинградской области, как и весь регион, - "средний" по всем параметрам: и по уровню жизни, и по явке на выборах, и по результатам. Один из основных работодателей - местный алюминиевый завод - постепенно закрывается, но город не сдается: недавно на центральной улице снесли деревянные бараки, стоявшие с 1920-х годов, а их жителей переселили в новостройки. 

На пост президента претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Владимир Путин, которого называют фаворитом. Помимо него в бюллетенях значатся: лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, лидер "Яблока" Григорий Явлинский и глава "Российского общенародного союза Сергей Бабурин. 

Оппозиционеры называют высокую явку главным приоритетом властей. Они настаивали на забастовке избирателей и бойкоте выборов, чтобы действующее руководство страны не смогло достичь заветного показателя явки в 65-70 процентов.

Между тем, почти 6 млн россиян открепились от избирательных участков по месту регистрации для голосования (какие смелые надежды! - прим. ФОРУМа.мск) на президентских выборах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. В субботу, в день тишины, интервью Памфиловой показывает программа "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Напомним, одним из нововведений на выборах президента России 18 марта стала отмена открепительных удостоверений, позволяющих голосовать на любом избирательном участке.  

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1135 написал 18.03.2018 16:12
Новая фишка...подвозят людей на автобусах...собирают всех в одном месте и везут как обязаловка?
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