В краях "питерских" урну для голосования сделали очевидной только под дулом пистолета

На одном из участков для голосования в Ленинградской области вооруженный сотрудник Росгвардии добился перемещения урны для голосования так, чтобы ее было видно в кадре видеотрансляции, сообщает Русская служба ВВС. Корреспондент сообщает, что участок N70 в Волховском районе открылся исполнением гимна России. Песню, которую комиссия исполняла практически в полном составе, пришлось прервать на середине: в помещении уже выстроилась очередь из желающих проголосовать.

Требовавший переместить урну сотрудник Росгвардии был вооружен пистолетом, оружие находилось в кобуре. "Со вчерашнего дня с ними (сотрудниками УИК) ругаюсь", - сказал он. Сообщается, что "комиссия подчинилась беспрекословно". ВВС не уточняет, был ли сотрудник вооружен накануне, когда затеял перепалку.

Издание отмечает, что Волховский район Ленинградской области, как и весь регион, - "средний" по всем параметрам: и по уровню жизни, и по явке на выборах, и по результатам. Один из основных работодателей - местный алюминиевый завод - постепенно закрывается, но город не сдается: недавно на центральной улице снесли деревянные бараки, стоявшие с 1920-х годов, а их жителей переселили в новостройки.

На пост президента претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Владимир Путин, которого называют фаворитом. Помимо него в бюллетенях значатся: лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, лидер "Яблока" Григорий Явлинский и глава "Российского общенародного союза Сергей Бабурин.

Оппозиционеры называют высокую явку главным приоритетом властей. Они настаивали на забастовке избирателей и бойкоте выборов, чтобы действующее руководство страны не смогло достичь заветного показателя явки в 65-70 процентов.

Между тем, почти 6 млн россиян открепились от избирательных участков по месту регистрации для голосования (какие смелые надежды! - прим. ФОРУМа.мск) на президентских выборах, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. В субботу, в день тишины, интервью Памфиловой показывает программа "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Напомним, одним из нововведений на выборах президента России 18 марта стала отмена открепительных удостоверений, позволяющих голосовать на любом избирательном участке.

Материалы по теме:

Про выборA

Центризбирком не только вне Конституции

ЦИК хотел всем рекордам чьи-то громкие дать имена?

Сайт ЦИК по-прежнему дает сведения с запаздыванием даже в федеральных центрах

"Машина времени" ЦИК: данные избиркома на 10.00 "превзошли" данные Памфиловой

Волоколамск перевыбирает власть миллиардеров, задыхаясь ядрёными миазмами капитализма