ОБСЕ не видит причин вмешиваться в процесс насилия над гражданами РФ на территории Украины

Процесс обеспечения голосования россиян на президентских выборах на территории Украины должен определяться двусторонними соглашениями между Москвой и Киевом из-за отсутствия международных стандартов в этой области. Об этом заявили в воскресенье ТАСС в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), которое является уполномоченным органом ОБСЕ по наблюдению за выборами.

"В связи с отсутствием международных стандартов или соглашений об обеспечении голосования на зарубежных выборах, я думаю, что такие процессы голосования определяются двусторонними соглашениями между двумя участвующими странами)", — отметил пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер на просьбу прокомментировать блокирование доступа россиян к голосованию на избирательных участках в российских дипломатических представительствах на Украине.

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Наверно в этом есть некоторое враньё.

Дело в том, что посольство - это территория страны, кому принадлежит представительство. И вот с этой позиции и надо рассматривать недопуск граждан РФ на территорию их страны властями Украины.

Собственно, властям пребывания даже не должно быть вообще никакого дела до того, с кокой целью гражданин РФ посещает свое посольство.

Своим гражданам пусть ограничивают, что хотят, вплоть до количества походов в сортир по нужде - это не очень красиво, но не относится к ведению иностранной державы. А вот де-факто насильно удерживать на своей территории иностранцев - нельзя!

И я удивляюсь, почему Российская Федерация относится к насилию по отношению к гражданам страны столь спокойно и философски!

Тут не к ОБСЕ надо обращаться, а прекращать любые сношения с террористическим государством "Украина", а если граждане РФ намерены по каким-то причинам находиться в этом террористическом государстве, то пусть делают это на свой страх и риск.

А.Б.