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Московский листок

ОБСЕ не видит причин вмешиваться в процесс насилия над гражданами РФ на территории Украины

Опубликовано 18.03.2018 в разделе комментариев 1

ОБСЕ не видит причин вмешиваться в процесс насилия над гражданами РФ на территории Украины

Процесс обеспечения голосования россиян на президентских выборах на территории Украины должен определяться двусторонними соглашениями между Москвой и Киевом из-за отсутствия международных стандартов в этой области. Об этом заявили в воскресенье ТАСС в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), которое является уполномоченным органом ОБСЕ по наблюдению за выборами.

"В связи с отсутствием международных стандартов или соглашений об обеспечении голосования на зарубежных выборах, я думаю, что такие процессы голосования определяются двусторонними соглашениями между двумя участвующими странами)", — отметил пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер на просьбу прокомментировать блокирование доступа россиян к голосованию на избирательных участках в российских дипломатических представительствах на Украине.

***

Наверно в этом есть некоторое враньё.

Дело в том, что посольство - это территория страны, кому принадлежит представительство. И вот с этой позиции и надо рассматривать недопуск граждан РФ на территорию их страны властями Украины.

Собственно, властям пребывания даже не должно быть вообще никакого дела до того, с кокой целью гражданин РФ посещает свое посольство. 

Своим гражданам пусть ограничивают, что хотят, вплоть до количества походов в сортир по нужде - это не очень красиво, но не относится к ведению иностранной державы. А вот де-факто насильно удерживать на своей территории иностранцев - нельзя!

И я удивляюсь, почему Российская Федерация относится к насилию по отношению к гражданам страны столь спокойно и философски!

Тут не к ОБСЕ надо обращаться, а прекращать любые сношения с террористическим государством "Украина", а если граждане РФ намерены по каким-то причинам находиться в этом террористическом государстве, то пусть делают это на свой страх и риск. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Обосцанный сортир -территории 404,бывшая Украина,-совсем охренел.
.Светослав,,,,,,, написал 18.03.2018 16:48
А Европа, оккупированная США, не есть арбитр чего-либо именно в силу своего несуществования.
Нет их. И все тут.
Поэтому, росвласть должна была позаботиться о своих гражданах заранее. Учитывая,что территория 404- это территория бедствия и безвластия?
Как позаботиться? Ну, это уж власти должны были придумать.
Они зарплату за это получают.
Не думаю, что эти действия по обеспечению голосования- какой то бином Ньютона.
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