Франция не признает итоги голосования в Крыму

Франция объявила, что не признает итоги голосования на выборах президента России в Крыму.

«Насильственное изменение границ противоречит международному законодательству, в том числе и обязательствам, взятым на себя Российской Федерацией. Четыре года спустя после незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополя, Франция остается твердо приверженной восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ»,— говорится в коммюнике МИД Франции.

В "Le Telegramme" вышла статья Анатолия Баранова и Натали Уварофф о предвыборном Крыме

- Не вижу вообще причин как-то реагировать на это, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Если в Париже не видят очевидного - что Крым невозможно вернуть Украине, то это проблема французской дипломатии. В Севастополе до сих пор стоят памятники погибшим солдатам Наполеона Третьего, тоже, наверно, что-то требовали...