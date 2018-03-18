Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Франция не признает итоги голосования в Крыму

Опубликовано 18.03.2018 в разделе комментариев 4

Франция не признает итоги голосования в Крыму

Франция объявила, что не признает итоги голосования на выборах президента России в Крыму.

«Насильственное изменение границ противоречит международному законодательству, в том числе и обязательствам, взятым на себя Российской Федерацией. Четыре года спустя после незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополя, Франция остается твердо приверженной восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ»,— говорится в коммюнике МИД Франции.

В "Le Telegramme" вышла статья Анатолия Баранова и Натали Уварофф о предвыборном Крыме

- Не вижу вообще причин как-то реагировать на это, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Если в Париже не видят очевидного - что Крым невозможно вернуть Украине, то это проблема французской дипломатии. В Севастополе до сих пор стоят памятники погибшим солдатам Наполеона Третьего, тоже, наверно, что-то требовали...



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
да о чем ты говоришь?! написал 18.03.2018 17:45
Пяскова Лиза (что за имя богомерзкое!) могла бы жить в распрякрасной Каломне, Череповце, Сызрани, Серове, Шадринске или в Соликамске! Наслаждаться русским духом в Чите, Норильске, или в Орле. Однако же страдаить бедная на той Франции, где сплошь геи-негры-мусульмане-педофилы-русофобы-солдаты НАТО...
Ответить
(без названия)
Святой Пигидий написал 18.03.2018 17:38
Удивляюсь, как Лиза Писькова может жить в такой мерзкой стране, как Франция! Почему не возвращается домой? Ну, не хочет жить в Москвабаде, могла бы поселиться к нашем Крыме... как вообще можно жить в этой вражеской Франции?!
Ответить
Повторю, перефразировав , свой коммент веткой ниже: свободной Европы не существует.
.Светослав,,,,,,, написал 18.03.2018 17:08
Включая Францию. Все они находятся под оккупацией сша.
Если будут возражения, напомнить что стало с де Голлем после его требования вернуть французское золото из Америки?
То то...
Так что в каких-то рамках могут что то вякать, но ни на йоту ,чтоб было противоречие воле заокеанского Карфагена.
Ответить
(без названия)
Святой Пигидий написал 18.03.2018 17:05
Враги! Вот еще и "Норвегия объявила о непризнании выборов в Крыму" (https://www.newsru.com/world/18mar2018/norwaysays.html). Мерзкие враги, завидующие нашим победам!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Фальсификации на выборах президента РФ 18.03.2018
Фальсификации на выборах президента РФ 18.03.2018
18.03.2018
Про выборA
Про выборA
18.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Фальсификации на выборах президента РФ 18.03.2018 (0)
Франция не признает итоги голосования в Крыму (4)
ОБСЕ не видит причин вмешиваться в процесс насилия над гражданами РФ на территории Украины (1)
В краях "питерских" урну для голосования сделали очевидной только под дулом пистолета (1)
Камчатка дает 100 процентов! (16)
ЦИК хотел всем рекордам чьи-то громкие дать имена? (6)
Сайт ЦИК по-прежнему дает сведения с запаздыванием даже в федеральных центрах (14)
Севастополь по явке почти сравнялся с Чукоткой (5)
"Машина времени" ЦИК: данные избиркома на 10.00 "превзошли" данные Памфиловой (4)
Памфилова рапортует о рекордной явке, а в Москве к 12.00 нет данных и на 10.00 (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Штаб наблюдения сooбщает -1
Дарья Митина Дарья Митина: Штаб наблюдения сooбщает, суммируя первые пoлдня
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Моя новая книга "Мои живописцы"
Дарья Митина Дарья Митина: Штаб наблюдения недoумевает - 2
Дарья Митина Дарья Митина: Штаб наблюдения умиляется
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss