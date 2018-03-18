Франция не признает итоги голосования в Крыму

Франция объявила, что не признает итоги голосования на выборах президента России в Крыму.
«Насильственное изменение границ противоречит международному законодательству, в том числе и обязательствам, взятым на себя Российской Федерацией. Четыре года спустя после незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополя, Франция остается твердо приверженной восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ»,— говорится в коммюнике МИД Франции.
В "Le Telegramme" вышла статья Анатолия Баранова и Натали Уварофф о предвыборном Крыме
- Не вижу вообще причин как-то реагировать на это, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Если в Париже не видят очевидного - что Крым невозможно вернуть Украине, то это проблема французской дипломатии. В Севастополе до сих пор стоят памятники погибшим солдатам Наполеона Третьего, тоже, наверно, что-то требовали...
да о чем ты говоришь?! написал 18.03.2018 17:45
Святой Пигидий написал 18.03.2018 17:38
.Светослав,,,,,,, написал 18.03.2018 17:08
Если будут возражения, напомнить что стало с де Голлем после его требования вернуть французское золото из Америки?
То то...
Так что в каких-то рамках могут что то вякать, но ни на йоту ,чтоб было противоречие воле заокеанского Карфагена.
Святой Пигидий написал 18.03.2018 17:05