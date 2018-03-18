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Московский листок

Эрдоган взял Африн

Опубликовано 18.03.2018 в разделе комментариев 0

турция террор оон сирия африн
Эрдоган взял Африн

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в воскресенье о том, что сирийский город Африн очищен от террористов. В освобождении турецких военных поддерживали оппозиционеры из Сирийской свободной армии (ССА). Над городом подняли турецкий флаг, сообщает Anadolu. "Части вооруженных сил Турции и отряды сирийской оппозиции установили контроль над городом Африн и очистили его от террористов", - заявил президент Турции. 

Ранее агентство Reuters передало, что формирования ССА вошли в Африн и взяли под свой контроль некоторые части этого населенного пункта в рамках операции турецких ВС "Оливковая ветвь". По данным ССА, бойцы вошли в Африн до рассвета с севера, востока и запада этого города и не столкнулись с каким-либо сопротивлением. 

Турецкий телеканал NTV сообщал, что перед этим самолеты ВВС Турции провели наблюдательные полеты над городом. 

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими.

Напомним, решающей в захвате сирийского Африна была позавчерашняя бомбардировка вооружёнными силами Турции центральной городской больницы. 

Девять человек погибли в результате авиаудара по главной больнице города Африн, нанесенного в пятницу турецкой авиацией, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление "Сил народной самообороны" сирийских курдов, а также на данные Сирийского центра мониторинга по правам человека. Армия Турции эти данные отвергает. 

"Главный госпиталь Африна подвергся авиаудару, это единственный крупный госпиталь в регионе. Обстрелы города продолжаются", - рассказал представитель "Сил народной самообороны". Между тем на странице пресс-службы турецкой армии в Twitter появилось опровержение этой информации.

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