Похоже 70Х70 не получается

Перспективная задача на этих выборах, неофициально, но публично поставленная перед собой Администрацией президента, выполнена не будет. Напомним, 70Х70, где одна цифра это явка, а другая - голосование за одного канидата, уже сегодня стоит под вопросом по части явки.

До 21.00 данные о голосовании по закону не публикуются, так что эту часть вопроса оставим на потом. Но есть данные по явке на 18.00, и они говорят о том, что 70 процентов пока не получается.

Самыми большими по явке являются Ямало-Ненецкий округ с почти 85-процентной явкой и Респуплика Тыва с 83 процентами. За 70 процентов перевалили 11 субъектов - кавказские и некоторые поволжские республики, Тюменская область и Чукотка. Но все это в основном достаточно малонаселенные территории.

В то же время "чемпионами" по низкой явке пока являются Карелия - 51 процент и город Москва с 52,7 процентами. 55,5 процентов у Петербурга, 56,5 у Московской области - все это как раз самые многолюдные территории страны. Меньше 51 процента в Тверской области, 53,8 у Новосибирской, и в целом до 60 процентов не дотягивают большинство из регионов.

Так что о 70 процентах пока говорить не приходится, а значит, чтобы выборы получили и "плебисцитарный характер", то есть стали всенародным голосованием о доверии, победителю нужно при явке около 60 процентов набрать уже не 70, а где-то 84 процента. Конечно, посмотрим, в Узбекистане и не такое бывало...

Ну а если не получается плебисцита о доверии, то это просто выборы с заранее, в общем, известным результатом. Что на самом деле и есть лучший из возможных на сегодня вариантов.

А.Б.