Похоже 70Х70 не получается

Перспективная задача на этих выборах, неофициально, но публично поставленная перед собой Администрацией президента, выполнена не будет. Напомним, 70Х70, где одна цифра это явка, а другая - голосование за одного канидата, уже сегодня стоит под вопросом по части явки.
До 21.00 данные о голосовании по закону не публикуются, так что эту часть вопроса оставим на потом. Но есть данные по явке на 18.00, и они говорят о том, что 70 процентов пока не получается.
Самыми большими по явке являются Ямало-Ненецкий округ с почти 85-процентной явкой и Респуплика Тыва с 83 процентами. За 70 процентов перевалили 11 субъектов - кавказские и некоторые поволжские республики, Тюменская область и Чукотка. Но все это в основном достаточно малонаселенные территории.
В то же время "чемпионами" по низкой явке пока являются Карелия - 51 процент и город Москва с 52,7 процентами. 55,5 процентов у Петербурга, 56,5 у Московской области - все это как раз самые многолюдные территории страны. Меньше 51 процента в Тверской области, 53,8 у Новосибирской, и в целом до 60 процентов не дотягивают большинство из регионов.
Так что о 70 процентах пока говорить не приходится, а значит, чтобы выборы получили и "плебисцитарный характер", то есть стали всенародным голосованием о доверии, победителю нужно при явке около 60 процентов набрать уже не 70, а где-то 84 процента. Конечно, посмотрим, в Узбекистане и не такое бывало...
Ну а если не получается плебисцита о доверии, то это просто выборы с заранее, в общем, известным результатом. Что на самом деле и есть лучший из возможных на сегодня вариантов.
А.Б.
o написал 18.03.2018 21:44
СтарпЁр написал 18.03.2018 21:38
***
Такова фашистская практика написал 18.03.2018 21:25
один хрен написал 18.03.2018 21:20
Вивенди (АбсолюЗапрещенная в Российской Федерации) написал 18.03.2018 21:17
Считаю, что предложение Навального бойкотировать "выборы" - менее смачный плевок в ботоксную морду, чем проголосовать за Грудинина. Важно, что это просит сделать Юрий Юрьевич Болдырев. (Очень его уважаю).
ikar написал 18.03.2018 21:11
Вивенди АбсолютноЗапрещенная вРоссийской Федерации написал 18.03.2018 20:58
А у вас опять х..ло!? )))))))))))))))))))))))))))))
Вивенди (АбсолюЗапрещенная в Российской Федерации) написал 18.03.2018 20:57
Читатель написал 18.03.2018 20:53
Нужна Советская власть, гласность, демократия!
Нужны политическая стачка, чтобы доходы до 20 тыс руб в месяц освободили от налога на доходы, а с Усманова-Дерипаски-прочих олигархов налог на доходы брали бы по прогрессивной шкале (40-80%).