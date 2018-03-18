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Московский листок

Застрелился подозреваемый в уничтожении малазийского Боинга MH-17

Опубликовано 18.03.2018 в разделе комментариев 2

Застрелился подозреваемый в уничтожении малазийского Боинга MH-17

В Николаеве из пистолета ПМ застрелился исполняющий обязанности директора Николаевского международного аэропорта 29-летний бывший летчик Воздушных сил ВСУ Владислав Волошин, сообщает украинское издание «Лига. Новости».

Волошин — бывший участник так называемой антитеррористической операции на Донбассе. Его подозревали в уничтожении малазийского Боинга MH-17 над Донбассом летом 2014 года.

По данным пресс-службы полиции Николаевской области, Волошин застрелился в собственной квартире. В этот момент дома была его семья. 

В 2016 году СМИ сообщали о летчике 299-ой бригады тактической авиации ВСУ Владиславе Волошине, который через два дня после катастрофы был награждён орденом «За мужество» III степени. Согласно показаниям сослуживца Волошина механика Евгения Агапова, самолёт Boeing 777 был сбит самолётом Су-25 ВВС Украины, который пилотировался капитаном Волошиным: «Боевой вылет был осуществлен с аэродрома, дислоцированного в районе города Днепропетровска. Именно на этом аэродроме служил свидетель. По его показаниям, он лично видел, как перед вылетом самолет Волошина был снаряжен ракетами „воздух-воздух“ типа Р-60, которыми в обычных условиях при осуществлении боевых вылетов самолеты Су-25 не снаряжались».



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Всего комментариев к статье: 2
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застрелиться нужно
рекс написал 18.03.2018 21:14
рыдахтору.За распостранение фейков об украинском штурмовике ,вооруженном ракетами "воздух-воздух" от установки "Бук-М".
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Застрелился подозреваемый в уничтожении малазийского Боинга MH-1
Мытарь написал 18.03.2018 21:08
С контрольным в голову?
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