А на кладбище все спокойненько...

Повторение Мартовской революции (из уважения к старине именуемой Февральской), о недопустимости которого все время говорили кремлевики, не совершилось. Мгновение филькиных кандидатов пролетело, главной телепогремушкой снова будет Путин.

Все победы Цезаря не служат доводом в пользу рабовладения, все победы Петра I или Александра I ничего не говорят в пользу самодержавия и крепостного права. Числятся победы и за Путиным. На его век выпал по-своему важный срок установления порядка у корыта после визга, хрюканья и смертного боя ельцинских времен, и сложения вокруг него какой-никакой, но государственности. У этой государственности прорезались и внешнеполитические зубы, выражающие естественные закономерности ее конкретного сложения на конкретной территории – обломке СССР под названием РФ.

Конечно, «понты» тут явно несоразмерны с экономическим и технологическим состоянием РФ, они сильно отдают не столько потребностями внешней экспансии собственного развития, сколько справлением текущих внутриполитических нужд - для них настоятельно требуется произвести впечатление на самих себя. Пусть все это называется, если кто хочет, путинскими победами (даже припишем к былым победам главное достижение - нефть по 140$ за бочку), но все эти победы превращаются в приговор стране, если их жизнь продлевается сверх того срока, когда они еще служили хоть каким-то отрицанием предшествовавшего периода в истории РФ.

После своего века «спаситель России от развала» исчезает, за ним не остается иной роли, кроме роли защитника национальных интересов, решительного до такой крайней степени, что публика, завороженная этой решительностью, легко может не заметить извращенное понимание этих интересов таким защитником. После срока остается архаичный, на весь мир, кроме своих крайне правых друзей с почасовой оплатой, обиженный царек, полюбивший ракетки, торпедки и самолетики, с выстроенной вокруг него номенклатурно-криминальной экономикой и соответствующей ей политической, социальной и культурной средой. А на башнях кремля впору будет установить его золотую ручку со средним пальцем вверх. Это будет верно символизировать кремлевское понимание жизни, всю его внутреннюю, да и внешнюю политику,