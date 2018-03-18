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Московский листок

Грудинин может потерять усы, а КПРФ свои клубничные знамена

Опубликовано 18.03.2018 в разделе комментариев 6

Грудинин может потерять усы, а КПРФ свои клубничные знамена

Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 73,11% после обработки 30,01% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ. Павел Грудинин занимает второе место с 14,94% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,73% голосов.

По даным экзит-пулов данные для кандидата номер два еще грустней - ни ФОМ, ни ВЦИОМ не дают ему даже 12 процентов, а наши экзит-пулы это не социология, а скорей перспективные задания для избиркомов.

Да ведь я и писал раньше, что никогда Зюганов не позволил бы кому-то идти вместо себя, если б не имел гарантий, что новичок наберет меньше него на предыдущих выборах. То есть 17 процентов - это верхняя планка для Грудинина, а нижняя - это 12,7 процентов, набранные когда-то Николаем Харитоновым. Хотя если кремль сильно осерчает, то может опустить его результат и ниже 12-ти...

На завтра назначен митинг Левого фронта о непризнании результатов подсчета голосов. Но скорее всего ни Зюганов, ни Грудинина на нем мы не увидим. Интересно будет послушать тех, кто "работал на победу", прекрасно понимая, что работают исключительно на явку для выборов Путина.

Это к вопросу о будущем КПРФ на последвыборный период. "Народный кандидат" с 12-15 процентами голосов, полная зависимость от кремля, полная дискредитация. А ведь было множество дураков, которые велись на Грудинина от чистого сердца, но еще больше хитрожопых, кто просто отыгрывал свою роль в спектакле. Ну теперь по мощам и елей...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 6
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Re: Re: Всех поздровляю....
и Цак при себе иметь... написал 18.03.2018 23:29
Вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, согласно которым выходить из машины в темное время суток или в условиях ограниченной видимости можно только в световозвращающем жилете.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 18.03.2018 23:10
"На завтра назначен митинг Левого фронта о непризнании результатов подсчета голосов" - стесняюсь спросить... а заявка на проведение митинга была подана, как и положено, заблаговременно? Все согласовано с кем надо - все идет по плану?
.
И да, еще. Кто такой Грудинин? Что-то припоминаю, вроде слово знакомое, но вспомнить никак не могу...
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Re:
Скажет тебе Проходи мимо... написал 18.03.2018 23:01
Надо было бороться ....Каждый голосовавший за Грудинина только лишний раз убедился Что зделал свой выбор не напрасно...грязная и мерзкая политика Вылезла наружу...Злее будем...А кремлеботы тебе ничего не скажут..они уже сказали все...что нужно было...Они довольны вместе с Негелистами ..У Грудинина 45% минимум...
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Ч.Т.Д.( что и требовалось доказать!
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковед008ДальССкий написал 18.03.2018 23:00
ГOВНО ты анатолик = Г O В Н О !
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...прекрасно понимая, что работают исключительно на явку для выборов Путина.
Мытарь написал 18.03.2018 22:57
+ 100%
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(без названия)
ну Случайный прохожий написал 18.03.2018 22:42
Что теперь скажут кремлеботы,так топившие за Грудинина?Как,надо было принимать участие в этом балагане?
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