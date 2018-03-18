Грудинин может потерять усы, а КПРФ свои клубничные знамена

Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 73,11% после обработки 30,01% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ. Павел Грудинин занимает второе место с 14,94% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,73% голосов.

По даным экзит-пулов данные для кандидата номер два еще грустней - ни ФОМ, ни ВЦИОМ не дают ему даже 12 процентов, а наши экзит-пулы это не социология, а скорей перспективные задания для избиркомов.

Да ведь я и писал раньше, что никогда Зюганов не позволил бы кому-то идти вместо себя, если б не имел гарантий, что новичок наберет меньше него на предыдущих выборах. То есть 17 процентов - это верхняя планка для Грудинина, а нижняя - это 12,7 процентов, набранные когда-то Николаем Харитоновым. Хотя если кремль сильно осерчает, то может опустить его результат и ниже 12-ти...

На завтра назначен митинг Левого фронта о непризнании результатов подсчета голосов. Но скорее всего ни Зюганов, ни Грудинина на нем мы не увидим. Интересно будет послушать тех, кто "работал на победу", прекрасно понимая, что работают исключительно на явку для выборов Путина.

Это к вопросу о будущем КПРФ на последвыборный период. "Народный кандидат" с 12-15 процентами голосов, полная зависимость от кремля, полная дискредитация. А ведь было множество дураков, которые велись на Грудинина от чистого сердца, но еще больше хитрожопых, кто просто отыгрывал свою роль в спектакле. Ну теперь по мощам и елей...

А.Б.