Прогноз на будущее - после очередной победы "развитого застоя"

СТРАННАЯ ОДЕРЖИМОСТЬ В КРЕМЛЕ…

Ну, РФ опять получила то же самое на грядущие шесть лет.

Да уж понятно, что будет здесь, в Эрэфии. Карикатурная «держава», помесь казенной поповщины с полицейщиной. Сырьевая экономика с зависимой кредитно-финансовой системой. Обыски и аресты. Потоки слащавого лицемерия. Пополам с нищетой и безработицей. Можно сказать, коллективный Победоносцев простирает свои черные крыла над злосчастной страной.

Но чего ждать о системы, впавшей в самый что ни на есть развитой маразм?

ЦЕНА ПОЛНОЙ УПРАВЛЯЕМОСТИ

«Спокойствие и стабильность» куплены ценой полной дебилизации масс. Они действительно стопроцентно управляемы и голосуют так, как скажут по телевизору. В любой нормальной стране президент, допустивший десятилетний застой в экономике и такое обнищание избирателей, летел бы на выборах прочь. Максимум с тридцатью процентами голосов. А тут – нет. Ибо массы превращены в управляемую биоту, податливую уже на самые нехитрые воздействия. Они могут вообще от нужды подыхать – но будут голосовать за Начальство.

Перед нами – уникальнейший исторический эксперимент. Можно сказать, самое большое достижение криминальной Постсоветии.

Однако полная управляемость масс имеет свою цену. Подданные-то при этом становятся немыслящими и пассивными «овощами». Они и детей не рожают (идет вымирание коренного населения), и сами себя защитить не в силах (любая сплоченная этнокриминальщина гоняет их, как зайцев). И работать они уже с огоньком не могут, и дела своего заводить. Так, лишь тихо в майке с пивом в руках у дебилоящика угасать. Куда там им творить, изобретать, превосходить японцев с корейцами? Погасшие глаза, отвислые пивные брюха, убогие запросы. Бессмысленная, тусклая жизнь-прозябание на подачки режима, на крохи от нефтедолларов…

Само собой, что такой «человеческий капитал» напрочь отсекает всякую возможность преодолеть опасную сырьевую отсталость РФ, провести новую, высокотехнологичную индустриализацию. При том, что люди в злосчастной стране продолжат вымирать.

Но это с нашей точки зрения. С точки зрения Максима Калашникова, человека научно-технического, волевого ХХ века. А вот с точки зрения наших правителей – все нормально. В этом – даже сила. Ибо наши самые верхние верхи сейчас одержимы странной манией. Они всерьез считают, что спасают мир и человечество.

«ПОБЕДА» НА ВЫРОЖДЕНИИ

В одном из западных романов-катастроф цивилизация на Земле гибнет от глобального потепления и подъема уровня океана. И кто становится властью в полузатопленном Лондоне? Бомжи. Жестокие до ужаса, всеядные, небрезгливые, научившиеся выживать в складках Большого Города, они превращаются в королей в мире-после-катастрофы. Ибо все сложные структуры современной цивилизации погибли, и именно бомжи оказались лучше всего приспособленными к новой реальности.

С 2014 года Максим Калашников получил несколько «разведсводок» о том. что верхи РФ свято верят в то, что Запад ожидает такое же катастрофическое упрощение, какое постигло нас с гибелью СССР в 1989-1991 годах и с Великой криминальной революцией 90-х. Мол, и США, и Европу ждут свои перестройка а-ля Горбачев с последующим развалом. Это ожидание прослеживается даже в текстах Суркова. Подробнее –

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3294698.html

Вот тут, мол, мы (РФ) их и уделаем! Мы-то уже успели упроститься, построить на развалинах СССР криминальный неофеодализм, навести на него какой-то лоск. То есть, мы – аналог тех бомжей-властелинов разрушенных мегаполисов. Пока эти западники будут отходить от контузии и ужаса, покамест они предпримут судорожные попытки приспособиться, мы, расеяне, их – того… Они только будут впадать в новые Темные века, а мы, дескать, уж давно там.

А что? С 1991 г. РФ вроде не распалась. Вот, Москву «реновируем» и внешне даже порядок навели. Армию укрепили. А всякие там наук с техникой, да промышленность? Они нам не нужны, ибо нарушают Наше Все, Святое Упрощение.

Мало того, мне стало известно о том, что в Кремле убеждены в том, что на самом деле спасают мир и человечество. Становятся их вожаками.

Хотим ли мы того или нет, но такое «мессианство» в верхах есть и оно диктует всю политику Москвы. В Сирию залезли и всерьез обсуждают то, как залезть еще в Ирак, Ливию и Судан. При том, что в самой РФ глубинка превращается в пустыню… Именно этой одержимостью объясняется Валдайская речь-2013 о духовных скрепах.

А чего вы хотели? Единственное, что умеют «элитарии» РФ, так это обеспечивать упрощение, вырождение и производство пропаганды для масс, лишаемых мозгов и жизнеспособности. А поскольку ничего иного они не умеют, то и свою «стратегию победы» зиждят на все том же. На вырождении пополам с архаизацией.

ПРЕДСМЕРТНЫЕ ВИДЕНИЯ

Скажу этим «кремлевским мечтателям» от лица человека ХХ века. До мозга костей рационального.

Может, конечно, Запад и ждет катастрофа, и он даже упростится, да только Китай вам скажет как тот волк из знаменитого мультика: «Са-а-пасибо!» Ибо он-то упрощаться не намерен. Он-то поднял великую производственную империю, вполне самодостаточную (с внутренним рынком в 1,4 млрд. душ). Он не только сам себя кормит и снабжает, но и движется к статусу великой научно-технической империи и финансового центра мира. А не одни пропагандистские миражи плодит.

Для него упрощенный Запад и давно архаизированная РФ – всего лишь легкая добыча. Вы же сами потом за его юани будете готовы в дерьме купаться и сами отдадите ресурсы Сибири под китайское освоение.

Да и Трамп в США засучил рукава. Вводя протекционизм, янки рассчитывают поднять новую промышленность, подпитав ею науку, технику и образование Америки. Обеспечив ей новый взлет. А заодно начатая ими мировая Торговая война, вызвав глобальный экономический спад, обрушит цены на нефть, газ, уголь, руды металлов, лес… Словом, на все, за счет чего живет нынешняя РФ. Трампова стратегия намного умнее вашего упрощенства.

Чтобы выступить спасителем мира и светочем человечества, надо предложить ему собственный, пленительный пример Развития. Свою Цивилизацию. А что может предложить миру РФ? Строй бесправия, начальственного хамства и нищеты? Строй, где наука и техника – жалкие сиротки, клянчащие крохи у сырьевых бар-самодуров? Кого привлечет сырьевая полицейщина пополам с казенной, лицемерной поповщиной?

Вы ведь даже в духовном-то плане, в плане элементарного здоровья народа «не тянете». В РФ, несмотря на все «духоскрепы», рождаемость ниже, чем во Франции – 1,7 ребенка на женщину вместо 1,9. А ведь для самого простого воспроизводства нужно – 2,1 ребенка. Эрэфия так же стареет и вымирает, как и растленный Запад, и семьи в ней распадаются так же часто. Но при этом в РФ и жизнь беднее, и суда нет, и права гражданские попираются на каждом шагу. Вы своей «мессианской моделью» не то, что Европу – Украину-то удержать не сумели. Неужели вы верите в то, что Европа перебежит от янки к вам?

Но барская блажь из головы не выбивается. Теперь, после выборов-2018, власть закусит удила и продолжит переть своим «мессианским» курсом. В ожидании того, что завтра Америке – кердык и придет Великое Упрощение.

ЧЕГО ОНИ НЕ УЧЛИ?

Наши бонзы много не учитывают. Ни страшных последствий научно-технического отставания, ни нарастания добычи нефти в США, ни того, что в мире разражается торговая война между экономическими империями-гигантами, грозящая падением сырьевых цен. Нет, формально все будет красиво. Министерства, агентства и госкорпорации, отвечающие в РФ за индустриализацию и научно-технический прогресс, красиво нарисуют на ватмане. Со стрелочками и квадратиками. Да только в жизни от их деятельности результата окажется – с Гулькин нос. В крепостнической России Николая Первого тоже формально были красивые бюрократические схемы, и пароходы вроде с паровозами завелись, и вроде бы что-то там в промышленности старались делать.

Но на поверку-то вышло, что всего этого бюрократически-феодальная Россия тех лет создала в разы меньше, чем Англия и Франция.

Сейчас главными факторами, стимулами перемен один черт остается новая Холодная война, западные санкции, натиск нового протекционизма и цены на углеводороды. Разбухшая от безделья, воровства и чиновной тупости «эрэфянская Византия» все равно будет получать сильные экономические удары от развитого врага. Никакие потрясания в воздухе ядерным мечом от них не выручат. Запад знает, что вы, имея своих деток и богатства в Лондоне, Париже и Нью-Йорке, никогда не сможете применить ядерное оружие против НАТО первыми. Если даже дети Самого – за границей…

А если Запад не чувствует угрозы вашего нападения, то он продолжит вас бить и душить экономически. Основные события – еще впереди. По мере того, как вы все больше погружаетесь в сирийскую войну, где победы нет и быть не может. Чем вы больше заходите в тупик на Донбассе. И чем дольше продолжается застой в экономике РФ. Полицай-поповщина тут не спасает, господа, никак не спасает. Аннушка-Трамп уже разлил масло глобальной торговой войны. И ее исход определит вашу участь…