Кто пролоббировал назначение Памфиловой главой ЦИКа?

Если вы полагаете, что Россия находится под внешним управлением - можно читать эту заметку дальше. А если считаете осколок одной 16-й СССР суверенной, экономически самодостаточной державой, можно воздержаться. Тем более, сегодня понедельник - тяжелый для всей страны день

В общем, перенес по совету ребят свою вчерашнюю «нетленку» про неконституционность ЦИКа в Твиттер… и не поверил своим глазам.

Что тут началось! 150 ретвитов за неполные сутки. «Никогда не было такого - и вот опять». Очевидно, твиттерян привлек фотоснимок газетного интервью с пламенной демократкой Эллой Памфиловой 20-летней давности.

Уже тогда она объявила крестовый поход против коммунистов. А вот и главный ее девиз, который газета вынесла в заголовок: «Да, Зюганов - это гражданская война» (https://forum-msk.org/material/news/14457237.html?#c14459905 (

Чепуха, конечно. Во-первых, Ельцин после второго тура власть гендиректору ООО «КПРФ» ни в коем разе отдавать не собирался. Если уж расстрелял законно избранный парламент…

Ельцинский оруженосец Коржаков заранее предупредил партайгеноссе, чтобы тот не мылился, и предложил ему «красиво выйти из игры».

Оттого же «главный коммунист страны», к полному очумению своих однопартийцев и избирательного штаба уже в 5 утра 4 июля по телефону поздравил «всенародно пьющего» с победой.

Отчего же мадам Памфилова стращала страну гражданской войной и ставила перед ней задачу «не допустить к власти коммунистов»?

Некоторые твиттеряне обратили внимание на то, что она находилась тогда в группе поддержки другого кандидата в президенты - вечнозеленого садовника «Яблока» Г.Явлинского.

Но что такое «Яблоко»? Еще 20 лет назад мы писали в «Правде-5» о том, что это проамериканская партия и фракция в Госдуме. Именно она проталкивала ущербный для России закон «О соглашениях о разделе продукции», по которой ей доставался шиш от добычи сахалинской нефти.

Из-за этого же проамериканского по духу и букве закона один из соучредителей «Яблока» Юрий Болдырев вышел из этой тусовки.

Проталкивало оно и тот самый ублюдочный для нашей страны «Большой договор» с Кучмой, по которому Крым де-юре отходил к самостийной Украине. И тут-то Геннадий Андреевич очень помог бандеровцам и Григорию Алексеевичу голосами своей самой большой фракции.

А до этого, опять же напомнили завсегдатаи Твиттера, бывшая активистка КПСС мадам Памфилова быстро согласилась на пост министра соцзащиты в людоедском правительстве Гайдара.

Когда это было нужно, она вскочила в локомотив КПСС и с ее помощью стала депутаткой союзного Верховного Совета.

Когда «дерьмократы» начали шельмовать ее партию и изо всех стволов лупить ни в чем и рядовых не повинных рядовых коммунистов - она из нее выскочила. И в бывших своих единомышленниках увидела главную угрозу для страны. Если это не политическая проституция, то что?

И кто-то же потом пригрел ее в президентских структурах? Окончила она, напомню, Московский энергетический институт, работала освобожденным председателем профкома «Мосэнерго».

А в кремлевских коридорах власти вдруг стала биться за права человека. С чего бы это? Что она в этих матерях понимала? Это ведь не профвзносы собирать да путевки распределять.

Это «бандитский капитализм» с его волчьими законами. Значит, в команде Гайдара, вбросившей население страны в геенну шокотерапии, Элла Александровна, права человека гнобила. А тут, видите ли, воспылала к ним любовью.

Вполне верю, что подсобил Анатолий Борисович, который, как считается, приставлен смотрящим за Россией и ее природными ресурсами. А потому непотопляем и незаменим в деле распила бюджетных средств.

А почему, собственно, не воспылать любовью к правам этого человека при столь обильном кремлевской пайке? Приличный оклад жалованья, премии, ЦКБ, льготная пенсия, путевки со скидкой... Чем плохо?

Ей, простите великодушно, было за 60, когда гарант вдруг предложил ей кресло начальницы ЦИКа - своей прямой подчиненной. Что она в этой херомантии смыслила и кто его надоумил?

Не это важно теперь. А то, что доверие она оправдывает с лихвой. Она не искоренила «чуровщину» и «сурковщину» - она их удвоила, по-моему. И при этом никому неподотчетна и неподконтрольна, кроме дорогого Владимира Владимировича.

Зайдите на сайт ЦИКа и поищите ее права и обязанности как председателя. Если найдете - значит, вы счастливее меня. Не прописаны они там. Их нет нигде, ни в одной инструкции. Как и у третьего мужа Навки.

И конечно, это совершенно не случайно. Прикрываясь широкой спиной бессменного нацлидера, можно творить любой произвол. Или закрывать глаза на таковой.

Повторюсь: ЦИК не только вне Конституции. Он и вне всякого общественного контроля.

Объявит его начальница «победу» своего патрона с результатом 85х85, и ни одна живая душа не сможет ее перепроверить или опровергнуть.

Если жена Цезаря вне подозрений, то Элла Александровна тем более.