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Московский листок

Закончено. Забудьте

Опубликовано 19.03.2018 в разделе комментариев 3

путин выборы
Закончено. Забудьте

Можно сказать, всё - обработано 97,73 процента голосов, время 5 часов утра. Мелкие флуктуации еще возможны, но результат можно считать уже окончательным.

По итогам процитирую Дарью Митину: "Клoунский кандидат, навязанный партии междусoбoйчикoм из Кремля и партийнoгo рукoвoдства, не прoстo не выбрал ядерный электoрат партии, нo набрал гoраздo меньше Зюганoва в 2012 г. и КПРФ на думских выбoрах. Тo, чтo практически каждый втoрoй КПРФ-oвец oтказался гoлoсoвать за вoрoватoгo нувoриша, пoслав в жoпу сoбственнoе прoдажнoе рукoвoдствo, характеризует партийцев хoрoшo - значит, не всё пoтерянo".

То, что итог "выборОв" был предрешен, я писал еще о прошлом годе - и никто особо не спорил. Есть, конечно, вопрос, насколько результаты, оглашенные ЦИКом, соотвествуют реальному положению дел - отвечу сразу: конечно фальсификации были, и результат явно подогнан. Вбросы и прочие манипуляции можно посмотреть в Youtube прямо сейчас или по утру, как нравится. Даже результаты явки, которая, в общем была, и то выставлялись ЦИКом на своем собственном портале с опозданием в 3-4 часа весь вчерашний день. Если сравнить со скоростью подсчета итоговых результатов - явно что-то у них не сходилось по явке.

Но тем не менее, в целом результат ожидаемый, и весь вопрос состоял в том, наберет Путин абсолютное большинство, что позволит ему говорить об абсолютном доверии граждан и сделать себя несменяемым не только по факту, но и по букве закона.

Нет, не может! Даже при "натянутой" явке и почти 77 процентах голосов "за" только менее 46 процентов избирателей отдали ему голоса. Для выборов президента, сразу в первом туре - достаточно более чем. Для "референдума о вечном доверии" - маловато будет.

То есть, по идее все должно остаться так, как и было раньше. Наверно, немножко еще гайки подзатянут, но дальше уже все равно почти некуда - резьбу сорвет. Да и зачем? Если после массовых протестов 2011-12 года репрессии и ограничение свобод было оправдано, то теперь все достаточно тихо - народ не только откровенно безмолвствует, но даже и голосует в целом "как надо". 

Революционная ситуация не может длиться бесконечно, 2012-й год закончился, и наступило относительное затишье. На таком фоне организация выборов была решением, в целом, правильным - потом общественное недовольство обязательно проявится, но причиной его станет, конечно, не то, что недодали голосов некоему Грудинину - да хрен бы на него... Тут как зимой 2005-го все может выплеснуться по самой неожиданной причине - тогда был закон о монетизации льгот, сейчас может быть любой иной раздражитель. Глубокие причины кризиса ведь никуда не делись.

Конечно, очень важно, кто окажется во главе нового протеста. Очень хорошо, что не КПРФ - я очень хорошо помню откровенно предательсткую и трусливую позицию верхушки партии зимой 2005 года, когда я месяц не мог поймать ни одного из членов президиума, чтоб он хоть что-то возглавил. А когда они наконец появились, то усиленно принялись "сливать" процесс.

Очень хорошо помню и то, как они вели себя зимой 2011-12 годов - их просто вообще вдруг не стало, испарились, растаяли в воздусех! И только когда настал момент "сливать" выборы, они объявились. Слили. И начали плеваться в тех, кто мешал им сливать.

Так что результат Грудинина ниже 12 процентов, то есть ниже, чем когда либо набирал на таких выборах кандидат от КПРФ, ниже чем результат Николая Харитонова в 12,7 процентов - это позитивно. Очередной надутый вождь не будет лежать поперек дороги, когда на нее выйдет рассерженный народ.

Очень хорошо, что новые и старые "системные политики" получили абсолютно тараканьи проценты. Насекомым не место в политике.

Плохо, что судьба страны уже точно не будет решаться на выборах. Последние 2,5 тысячи лет доказали, что демократии в целом эффективней авторитарных режимов, а наш режим неэффетивен и среди автократий. Все это плохо, потому что великие потрясения могут снести и сам потрясаемый организм, но об этом уже и без меня много сказано. 

Но любая революция - это всегда плохо для тех, кто в ней участвует. Это потом приходят блистательные результаты, а внутри процесса всегда тяжело и страшно. Так что не станем себе врать - впереди мало хорошего. Стареющий диктатор, до предела коррумпированный и малоэффективный режим, бесправный и бедный народ, у которого нет даже внятных ориентиров. Сто лет назад даже великие князья и министры были в душе социалистами. Сейчас даже статусные коммунисты, и те коррумпированы и безыдейны.

Говорить о либеральой или какой-то "патриотической" составляющей оппозиции вовсе уже несерьезно. Все закатано в асфальт, но этот асфальт положен прямо в мутную жижу и держаться не будет.

Когда все это вспучится, я вам не скажу. Не знаю. Может завтра, может через годы. 

На этих же выборАх предсказуемо ничего не произошло. И это уже неплохо.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



Рейтинг:   4.28,  Голосов: 18
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Всего комментариев к статье: 3
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Я не хочу п и з д ы!!!!
Крон Принц Анатолий Васильевич Б. написал 19.03.2018 05:55
Да не пи з ди ты! Умалишенный. Умишки лишенный. Нам русским чужды либеральные ценности и демократия западного образца. Все должно быть просто по-русски по-нашему по-настоящему, выпил покури. Украл, потратил, украл, потратил, поймали, п и з д ы всем.
Путин ничего не украл, или украл не непойман и не вор. Я п и з д ы не хочу!!!!
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поздравление
Anatol написал 19.03.2018 05:52
Можно поздравить некоторых участников, включая гл.редактора с победой. Много усилий было приложено ими для поражения Грудинина.
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(без названия)
Александр Загонов* написал 19.03.2018 05:46
Чем хуже - тем лучше!
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