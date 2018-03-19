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Московский листок

Анатолий Баранов: Украина исполняет роль шкета-провокатора, за спиной которого стоят здоровые пацаны

Опубликовано 19.03.2018 в разделе комментариев 0

украина война киев майдан
Анатолий Баранов: Украина исполняет роль шкета-провокатора, за спиной которого стоят здоровые пацаны

Дал по ходу выбров небольшой комментарий "Свободной прессе" по действительно существенному вопросу.

Российская компания «Газпром» должна Киеву 8,5 миллиарда долларов. Об этом в эфире радио «Новое время» заявил украинский премьер-министр Владимир Гройсман. 

«Газпром нам должен деньги. На сегодняшний день после решения Стокгольмского арбитража это уже почти 8,5 миллиардов долларов: 2,5 миллиарда по решению Стокгольма и еще 6 миллиардов по решению украинских судов — по иску Антимонопольного комитета и министерства юстиции», — сказал он.

— Стокгольмский арбитраж насчитал 2,5 миллиарда, а украинские суды накинули еще 6. Ну и насколько это адекватно? — задается вопросом главный редактор ФОРУМА.мск. Анатолий Баранов. — Но вопрос не в том, сколько они там насчитали, а есть ли у них возможность это взыскать? И каковы потери украинской экономики в результате неизбежного уже разрыва отношений с «Газпромом». 

— Хоть один суд в мире признает претензии Киева?

— После того, как Россию обвинили в отравлении Скрипаля на том основании, что возможно его отравили веществом, похожим на то, что когда-то разрабатывалось в СССР, я не исключаю, что решения украинских судов и признают. Идет травля, а Украина исполняет роль шкета-провокатора, за спиной которого стоят здоровые пацаны.

Вопрос в том, до какой черты в этой травле готов пойти Запад? Путин в своем послании намекнул на возможность России нанести неприемлемый удар любому противнику. Примерно то же самое говорит Ким Че Ын. И вот вопрос — Запад готов строить отношения с Россией по северокорейскому стандарту? Вот именно сейчас Британия выполняет ту же роль шкета-провокатора, обвиняя России вовсе не отравлении вышедшего в тираж и никому не нужного шпиона. Россию обвиняют в применении боевых отравляющих веществ на территории Соединенного королевства, а это уже casus belli, повод к войне. То есть буквально сегодня Британия говорит тоже самое, что Украина — дескать, Россия ведет против нее необъявленную войну. Ее уже поддержали в этом Германия и Франция, не говоря уже за стоящими за всем этим Соединенными штатами. И я так понимаю, уже объявлен и приз за победу в этой войне — контроль за «Газпромом».

— Будут ли реальные конфискации имущества «Газпрома» на Украине? И наберется ли его на требуемую Киевом сумму?

— Наверно, все же будут аресты имущества, но я сомневаюсь, что у «Газпрома» есть имущество на Украине в размере 2,5 миллиардов, не говоря уже о 8,5 миллиардов по «киевскому счету». А вот объявить о конфискации российских активов в Британии — это уже серьезней, поскольку только золотовалютных резервов РФ вложено в Британии около 6 процентов, если не ошибаюсь. А капиталы частных лиц и негосударственных компаний, инвестированные в британскую экономику — это сопоставимо с завоеванием Индии или разграблением Китая в итоге Опиумных войн. Так что ставки куда более значительны, чем имущество «Газпрома» на Украине…

— Стоит ли российской стороне как-то реагировать на эти «предъявы»? Или с Киевом говорить уже не о чем?

— Реагировать не просто стоит, это необходимо, но это не реакция на ущерб «Газпрому», на который мне как гражданину плевать, поскольку мне с этой «российской» кампании ничего не причитается, все растаскивают «жирные коты». Тут речь идет о непоправимом ущербе стране и народу, который ставит под вопрос само существование государства — это упрек, конечно, в первую очередь этому государству, которое за наш счет позволяет себе играть в столь рискованные игры, и не сказать, чтоб играло он очень умело. Но речь, повторю, в том, что мы все, наши дети и внуки, и неродившиеся потомки становимся заложниками этого мирового кризиса. Китай от подобного оправился только-только, Индия не оправилась до сих пор. Тут надо понять размер ставки и масштабы возможного проигрыша. И тогда понятно становится, что это проблема уже не правительства, не каких-то мутных «элит», а целого народа. И мне кажется, что решение той проблемы весьма рискованно отдавать в руки только лишь правительства — это может оказаться ему не по зубам, а проиграем мы все.



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