Жириновский предрек отмену президентских выборов в России

Прошедшие накануне президентские выборы могут стать последними в России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, российская избирательная модель может пойти по китайскому пути, где председатель КНР получил право править страной пожизненно.

"Будет Госсовет — коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета, а Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, сенаторов, депутатов, — человек 30–40 будут сидеть в этом Георгиевском зале Кремля", - цитирует Жириновского Интерфакс. Он также сравнил политическую ситуацию в России с Китаем, где председатель КНР Си Цзиньпин «теперь будет пожизненно».

На вопрос о том, будет ли Жириновский вновь баллотироваться на пост президента на следующих выборах, глава ЛДПР ответил, что не знает. "Через шесть лет будут другие выборы, сто раз изменится конъюнктура и все остальное", - подчеркнул он.

Напомним, по итогам обработки 99,81% протоколов, Жириновский набрал на выборах президента 5,67% голосов. Действующий президент Владимир Путин набрал 76,67%, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,79%.