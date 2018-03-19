Жириновский предрек отмену президентских выборов в России

Прошедшие накануне президентские выборы могут стать последними в России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, российская избирательная модель может пойти по китайскому пути, где председатель КНР получил право править страной пожизненно.
"Будет Госсовет — коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета, а Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, сенаторов, депутатов, — человек 30–40 будут сидеть в этом Георгиевском зале Кремля", - цитирует Жириновского Интерфакс. Он также сравнил политическую ситуацию в России с Китаем, где председатель КНР Си Цзиньпин «теперь будет пожизненно».
На вопрос о том, будет ли Жириновский вновь баллотироваться на пост президента на следующих выборах, глава ЛДПР ответил, что не знает. "Через шесть лет будут другие выборы, сто раз изменится конъюнктура и все остальное", - подчеркнул он.
Напомним, по итогам обработки 99,81% протоколов, Жириновский набрал на выборах президента 5,67% голосов. Действующий президент Владимир Путин набрал 76,67%, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,79%.
Клоунами таких типов написал 19.03.2018 12:02
жоп.ой ешь - почти все из голосовавших.
А озвучивает этот "клоун" то,что будет уже завтра.
Стенли Кибрик написал 19.03.2018 11:53
После употребления этого яства местечковым населением в виде супа
вонь на всю округу стояла несколько суток.В сынку этот ВОНЮЧИЙ ДУХ
вселился и по факту рождения и по факту употребления гороха!
РОССИЯ, ТЫ СЛЫШИШЬ ЭТУ ВОНЬ- ЛДПР ВЕДЕТ ОГОНЬ!
г жопинск написал 19.03.2018 11:36