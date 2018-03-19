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Московский листок

ЦИК рассказал о рекордном результате Путина

Опубликовано 19.03.2018 в разделе комментариев 8

ЦИК рассказал о рекордном результате Путина

ЦИК России объявил предварительные результаты выборов президента РФ после обработки 99,83% протоколов, сообщает "Интерфакс". По словам главы ведомства Эллы Памфиловой, Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов, за действующего президента проголосовали 56 млн 200 тыс. россиян. Это рекордный для Путина результат за всю историю его участия в выборах. Так, в 2000 году его поддержали 52,94% избирателей, в 2004 - 71,31%. На предыдущих выборах, в 2012 году, за Путина проголосовали 45 млн 602 075 человек, или 63,6% избирателей.

Второе место на выборах президента РФ после подсчета 99,84% протоколов занял Павел Грудинин с 11,90%, или 8 млн 648 тысяч голосов. На третьем месте Владимир Жириновский - 5,66% (4 млн 151 тысяч голосов). На четвертом Ксения Собчак - 1,67% (1 млн 226 тысяч голосов).

Пятое место занял Григорий Явлинский - 1,04% (765 тысяч 122 голоса). Борис Титов набрал 0,76% (555 тысяч 189 голосов), Максим Сурайкин - 0,68% (498 тысяч 575 голосов), Сергей Бабурин - 0,65% (477 тысяч 903 голоса).

По словам Памфиловой, на выборах проголосовало 73,4 млн человек (67,47%).

Она также отметила, что в ходе голосования ЦИК РФ не зафиксировал серьезных жалоб на нарушения. "Подчеркну, что в основном серьезных жалоб не зафиксировано пока", - сказала она.

 



Рейтинг:   2.00,  Голосов: 1
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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
Святой Пигидий написал 19.03.2018 13:13
Чем циничнее и наглее ложь, тем она выглядит правдоподобнее для безмозглой гопоты. И Эллочка Чурова здесь не исключение - вошьдь ее поставил для проведения ЛОХОТРОНА, и Эллочка с поставленной задачей справилась. ВОПРОС остается один: сколько бабла или какие бонусы получит теперь Эллочка Чурова за проделанную работу?
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Re: рейтинг Каддафи тоже был высок как никогда
Светослав,,,,,,,,, написал 19.03.2018 13:10
Однажды, перед смертью, рейтинг Каддафи тоже был высок как никогда -- 90%. А потом благодарные граждане воткнули ему в жопу кинжал... ))
.
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(без названия)
Яков Блюмкин написал 19.03.2018 12:41
В наглую называют явку 67,47 %, вчера же сами в 20 00 озвучили другую цифру, 56,97 % составила явка избирателей. Гена Зюганов язык проглотил, сволочь под кремлевская.
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(без названия)
стоик1136 написал 19.03.2018 12:27
Позор?
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(без названия)
Будет весело и страшно//// написал 19.03.2018 12:26
&#171;Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники&#187;
Джордж Оруэлл
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(без названия)
Будет весело и страшно//// написал 19.03.2018 12:22
Только негодяи или дурачки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство при голосованиях, производимых под гнетом буржуазии, под гнетом наемного рабства, а потом должен завоевывать власть. Это верх тупоумия или лицемерия, это - замена классовой борьбы и революции голосованиями при старом строе, при старой власти.....В.И.Ленин
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Явочку подогнали от 60% до 67% c лишним,
а результатик "победителя" написал 19.03.2018 12:17
от 71% до 77%, а то фуйня получалась-поддержка-то всего 42% от всех избирателей.
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(без названия)
вкольхозе написал 19.03.2018 12:10
"Это рекордный для Путина результат за всю историю его участия в выборах."(с) тю-ю, мелковато.. по тв утром было- "..за всю историю России!", во ажно как, и в бегущей строке и орально, ога!
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