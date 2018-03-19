ЦИК рассказал о рекордном результате Путина

ЦИК России объявил предварительные результаты выборов президента РФ после обработки 99,83% протоколов, сообщает "Интерфакс". По словам главы ведомства Эллы Памфиловой, Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов, за действующего президента проголосовали 56 млн 200 тыс. россиян. Это рекордный для Путина результат за всю историю его участия в выборах. Так, в 2000 году его поддержали 52,94% избирателей, в 2004 - 71,31%. На предыдущих выборах, в 2012 году, за Путина проголосовали 45 млн 602 075 человек, или 63,6% избирателей.

Второе место на выборах президента РФ после подсчета 99,84% протоколов занял Павел Грудинин с 11,90%, или 8 млн 648 тысяч голосов. На третьем месте Владимир Жириновский - 5,66% (4 млн 151 тысяч голосов). На четвертом Ксения Собчак - 1,67% (1 млн 226 тысяч голосов).

Пятое место занял Григорий Явлинский - 1,04% (765 тысяч 122 голоса). Борис Титов набрал 0,76% (555 тысяч 189 голосов), Максим Сурайкин - 0,68% (498 тысяч 575 голосов), Сергей Бабурин - 0,65% (477 тысяч 903 голоса).

По словам Памфиловой, на выборах проголосовало 73,4 млн человек (67,47%).

Она также отметила, что в ходе голосования ЦИК РФ не зафиксировал серьезных жалоб на нарушения. "Подчеркну, что в основном серьезных жалоб не зафиксировано пока", - сказала она.