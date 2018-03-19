Национальный Лидер правительство Мити менять не спешит, а может и не хочет

Путин заявил, что изменения в структуре правительства произойдут после инаугурации, передает РИА «Новости».

«Вообще-то все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок, поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно делать, поэтому основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации», — сказал Путин.

Он также выразил надежду на то, что его команда продолжит работу в ближайшие годы.

Ранее Путин пообещал подумать об изменениях в правительстве.

- Если вспомнить, - улыбается редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - какие последовали перестановки в правительстве и решения этого же правительства в самый революционный из последних годов (2012), то даже там видно, что никакого "левого поворота" не намечалось, наоборот, сразу же вступили в ВТО, стали приманивать Кудрина, а затем начались "веерные" оптимизации всего недоприватизированного, здравоохранения и вузов, начался новый вток кризиса, в общем, Путин продемонстрировал, что экономить на трудящихся его сырьевой империи можно и нужно - вряд ли стоит ждать чего-то иног ои при нынешнем "юбилейном" раскладе, о чём там, знаю, мечтает кандидат Грудинин, по-зюгановски мечтает, что Медведева отставят, системных либералов прогонят и возьмут "команду профессионалов" прямо из ЦК КПРФ...

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