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Московский листок

За время голосования поголовье дорогих россиян резко увеличилось - выборА мотивируют!

Опубликовано 19.03.2018 в разделе комментариев 2

демография позор цик выборы2018
За время голосования поголовье дорогих россиян резко увеличилось - выборА мотивируют!

Число избирателей, принявших участие в выборах президента России, за ночь с 18-го на 19 марта увеличилось почти на 1,5 млн человек. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК). 

Накануне ЦИК сообщала, что "в списках избирателей 107 млн 230 тыс. человек". 

В 09:00 утра 19 марта ЦИК опубликовала протокол голосования, в котором число избирателей составляет 108,727 млн, пишет издание. 

По данным на 12:20 19 марта на сайте ЦИК указана численность избирателей 108,916 млн. 

Ранее ЦИК сообщала, что, по данным на 1 января 2018 года, численность избирателей составляла 110,8 млн человек. Из них 108,9 человек - численность избирателей на территории России, а 1,8 млн - за рубежом. Отдельно ведется учет избирателей, зарегистрированных на территории города Байконур (Казахстан), там в списках числился 13 951 человек.

От редакции: То, что список избирателей, мягко говоря, "гуляет" - это нисколько не портит впечатлений от выборОв! Ну, миллионом больше, миллионом меньше - что нам это поголовье-то дорогих россиян считать? Чай, не на яхту Усманова, самую длинную из личных расеянских яхт, они грузиться собираются, а наоборот - отдают свои голоса вот этому самому, давно уже правящему в Путинской России, классу. Именно через КОИБы, именно через выборы президента - отдаются во власть воров-миллиардеров, организаторов жизни на руси нынешней. Правь нами ещё 6 лет, дорогой буржуин! Закрывай вузы, заводы и больницы - нам нравится деградировать и вымирать-то! Дело уже привычное за двадцать лет "стабилизации", так что поголовьем нашим, миллионерша Памфилова - ты особо не заморачивайся, скоро будет сильно меньше, но из золотого миллиарда "лучшие люди России" лет шесть точно проживут, чтобы избрать себе власть подходящую, отпеть нацию отходящую...

Д.Ч. 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
нереальный написал 19.03.2018 16:10
Дима, а ты за кого голосовал - за лошадь или за грудь?
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Именно через КОИБы
Мытарь написал 19.03.2018 15:37
Кавказ, и другие мало контролируемые регионы. Грандиозная туфта приправленная "грудинкой".
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