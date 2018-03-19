Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Миллионер Песков не поделится с миллиардером Грудининым бритвенным станком

Опубликовано 19.03.2018 в разделе комментариев 1

выбора кпрф песков грудинин
Миллионер Песков не поделится с миллиардером Грудининым бритвенным станком

Дмитрий Песков не стал давать советов кандидату в президенты Павлу Грудинину, который поспорил «на усы» с журналистом Юрием Дудем, передает РИА «Новости». 

«Я не могу это в личном плане делать, таких советов давать. Я не думаю, что имею на это право. Этого (выполнения пари) может потребовать только тот, кому он обещал», — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, может ли он дать совет Грудинину, поскольку сам несколько лет назад находился в аналогичной ситуации.  

В 2014 году Дмитрий Песков, сбрил усы на спор с дочерью. После этого он их снова отрастил. 

В ходе интервью Дудь предложил спор: если Грудинин наберет меньше 15% на выборах, то он сбреет усы, без которых его никто никогда не видел, если больше — сам журналист побреется налысо. Ранее Дудь напомнил своим подписчикам в социальных сетях об этом споре, опубликовав фотографию советского бритвенного станка.

Отметим, что отношения Пескова с дочерью часто оказываются в фокусе public eye. Так, недавний скандал с обнаружением у её матери, экс-жены пескова парижской квартиры косвенно объяснил и частое пребывание Лизы Песковой в париже - на съёмной жилплощади или на гостиничной это бы стало в копеечку даже дочери миллионера...

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце декабря минувшего года назвал клеветой распространенную основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным информацию о том, что его бывшая жена Екатерина Солоцинская в 2016 году купила квартиру в Париже за 1,7 миллиона евро (125 миллионов рублей). По мнению Навального, деньги на покупку квартиры Солоцинская получила от Пескова.

"Нечего комментировать. Я могу сказать, что там утверждается, что я покупал квартиру в Париже, - это не так, это не соответствует действительности. Это клевета. Поэтому нечего в данном случае комментировать", - сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, представитель Кремля, слова которого приводит РИА "Новости". 

Новости по теме:

ЦИК рассказал о рекордном результате Путина

Грудинин может потерять усы, а КПРФ свои клубничные знамена 

Сайт ЦИК по-прежнему дает сведения с запаздыванием даже в федеральных центрах



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Надо идти в ногу со временем
Тупин написал 19.03.2018 17:52
Коммунистические усы нонеча не в моде. В моде капиталистическая плешь.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Фальсификации на выборах президента РФ 18.03.2018
Фальсификации на выборах президента РФ 18.03.2018
18.03.2018
Про выборA
Про выборA
18.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Макрон поздравил Путина с избранием, но, видимо, не в Крыму (0)
Клубничные усы останутся на жуликоватой физиономии (0)
Миллионер Песков не поделится с миллиардером Грудининым бритвенным станком (1)
За время голосования поголовье дорогих россиян резко увеличилось - выборА мотивируют! (4)
ЦИК рассказал о рекордном результате Путина (38)
Национальный Лидер правительство Мити менять не спешит, а может и не хочет (8)
Жириновский предрек отмену президентских выборов в России (6)
Анатолий Баранов: Украина исполняет роль шкета-провокатора, за спиной которого стоят здоровые пацаны (16)
Закончено. Забудьте (97)
Кто пролоббировал назначение Памфиловой главой ЦИКа? (29)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: С восьми до восьми
Дарья Митина Дарья Митина: Наебалoвo как жизненнoе кредo
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: На выборах никогда не выиграете
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Находясь в жопе, сохраняй бодрый вид и глубокомысленное выражение лица
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss