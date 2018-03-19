Миллионер Песков не поделится с миллиардером Грудининым бритвенным станком

Дмитрий Песков не стал давать советов кандидату в президенты Павлу Грудинину, который поспорил «на усы» с журналистом Юрием Дудем, передает РИА «Новости».

«Я не могу это в личном плане делать, таких советов давать. Я не думаю, что имею на это право. Этого (выполнения пари) может потребовать только тот, кому он обещал», — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, может ли он дать совет Грудинину, поскольку сам несколько лет назад находился в аналогичной ситуации.

В 2014 году Дмитрий Песков, сбрил усы на спор с дочерью. После этого он их снова отрастил.

В ходе интервью Дудь предложил спор: если Грудинин наберет меньше 15% на выборах, то он сбреет усы, без которых его никто никогда не видел, если больше — сам журналист побреется налысо. Ранее Дудь напомнил своим подписчикам в социальных сетях об этом споре, опубликовав фотографию советского бритвенного станка.

Отметим, что отношения Пескова с дочерью часто оказываются в фокусе public eye. Так, недавний скандал с обнаружением у её матери, экс-жены пескова парижской квартиры косвенно объяснил и частое пребывание Лизы Песковой в париже - на съёмной жилплощади или на гостиничной это бы стало в копеечку даже дочери миллионера...

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце декабря минувшего года назвал клеветой распространенную основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным информацию о том, что его бывшая жена Екатерина Солоцинская в 2016 году купила квартиру в Париже за 1,7 миллиона евро (125 миллионов рублей). По мнению Навального, деньги на покупку квартиры Солоцинская получила от Пескова.

"Нечего комментировать. Я могу сказать, что там утверждается, что я покупал квартиру в Париже, - это не так, это не соответствует действительности. Это клевета. Поэтому нечего в данном случае комментировать", - сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, представитель Кремля, слова которого приводит РИА "Новости".

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