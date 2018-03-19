Клубничные усы останутся на жуликоватой физиономии

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин заявил о признании победы Владимира Путина: "Я абсолютно убежден, что нынешний президент победил. Я абсолютно убежден в том, что эта победа была", - сказал Грудинин в понедельник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Но при этом так и остался мелким жуликом.

Грудинин заявил, что выполнит свое обещание сбрить усы, если видеоблогер Юрий Дудь, с которым он ранее заключил соответствующее пари, на камеру скажет, что считает прошедшие выборы честными.

"Что касается усов... Мы с Юрием Александровичем Дудем, которому я это обещал, обязательно встретимся, и как только он на камеру скажет, что он считает эти выборы честными, то я сразу при нем побреюсь, но я хочу услышать от него, что эти выборы честные", - сказал Грудинин на той же пресс-конференции.

6 февраля Грудинин дал интервью Юрию Дудю в его программе "вДудь" на YouTube. В конце программы ведущий предложил кандидату спор: если Грудинин наберет больше 15% на выборах, журналист побреется наголо. Если же он наберет меньше 15%, то кандидат сбреет усы, без которых, по его признанию, его "никто никогда не видел".

- И вы хотели проголосовать за это ничтожество? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Сегодня вечером, кстати, митинг против фальсификаций на выборах того самого Грудинина. Я вот думаю, а сам-то виновник торжества хоть явится на митинг? Или ограничится публичным признанием своего результата? Через полчаса узнаем...