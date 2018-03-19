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Московский листок

Макрон поздравил Путина с избранием, но, видимо, не в Крыму

Опубликовано 19.03.2018 в разделе комментариев 4

Макрон поздравил Путина с избранием, но, видимо, не в Крыму

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор со своим коллегой Владимиром Путиным по итогам состоявшихся 18 марта в России президентских выборов. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца. 

«Президент республики обратился к России и российскому народу от имени Франции и пожелал политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны», — говорится в сообщении. 

Также Макрон призвал Путина «пролить свет на обстоятельства» отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

- Еще буквально вчера Макрон заявлял, что Франция не признает выборы Путина из-за аннексии Крыма, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А теперь, видимо, позвонил за признательностью со стороны российского диктатора - в Севастополе за Путина проголосовало аж 92 процента, причем при высокой явке. Еще накануне такой экзальтации не наблюдалось - все прекрасно понимали, что это выборы именно Путина, а не выборы из восьми персон. Но Макрон здорово напугал коымчан возвратом на Украину и все кинулись поддерживать Путина. Ну а насчет Скрипаля - наверно, скоро позвонит и Тереза Мэй за своей порцией благодарности за роль "загонщика" на эти выборы Путина. С этой, пожалуй, еще и не расплатишься... Хотя Владимир Владимирович мужчина крепкий и неженатый. Нелегко, понимаю, но интересы внешней политики... Ну а для мадам Макрон можно прислать что-нибудь.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re:Макрон поздравил Путина...согласно путинским источникам
Верно,именно так написал 19.03.2018 19:51
Кстати,и в статье -
&#171;Президент республики обратился к России и российскому народу от имени Франции и пожелал политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны&#187;, &#8212; говорится в сообщении.-
именно это и подтверждается
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То, что рук-ли Запада весьма помогли Путину повысить явку на выборы -
- несомненный факт. написал 19.03.2018 19:41
Остается только понять, сознательно это было ими сделано или по неразумию.
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пустячок,но Путину НЕ приятно
ну Случайный прохожий написал 19.03.2018 18:38
Макрон поздравил Путина...согласно путинским источникам.Согласно же французским источникам,Макрон выразил надежду на совместную работу.О ПОЗДРАВЛЕНИИ речь не шла.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 19.03.2018 18:32
Дорогой тов.Баранов! Нельзя ли дать ссылку, где говорится о том, что этот враг Макрон "буквально вчера заявлял, что Франция не признает выборы Путина из-за аннексии Крыма"? Чтобы видеть воочию, как юлит этот враг! Кстати, я думаю, что Письков по такому поводу открыл бутылку шампанского для вошьдя и себя... наверняка открыл! Как-никак, а Лиза, дочурка письковская, все-таки в Париже живет, а не в Крыме, который наш.
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