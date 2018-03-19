Макрон поздравил Путина с избранием, но, видимо, не в Крыму

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор со своим коллегой Владимиром Путиным по итогам состоявшихся 18 марта в России президентских выборов. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.

«Президент республики обратился к России и российскому народу от имени Франции и пожелал политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны», — говорится в сообщении.

Также Макрон призвал Путина «пролить свет на обстоятельства» отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

- Еще буквально вчера Макрон заявлял, что Франция не признает выборы Путина из-за аннексии Крыма, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А теперь, видимо, позвонил за признательностью со стороны российского диктатора - в Севастополе за Путина проголосовало аж 92 процента, причем при высокой явке. Еще накануне такой экзальтации не наблюдалось - все прекрасно понимали, что это выборы именно Путина, а не выборы из восьми персон. Но Макрон здорово напугал коымчан возвратом на Украину и все кинулись поддерживать Путина. Ну а насчет Скрипаля - наверно, скоро позвонит и Тереза Мэй за своей порцией благодарности за роль "загонщика" на эти выборы Путина. С этой, пожалуй, еще и не расплатишься... Хотя Владимир Владимирович мужчина крепкий и неженатый. Нелегко, понимаю, но интересы внешней политики... Ну а для мадам Макрон можно прислать что-нибудь.