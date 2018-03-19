Либералы в лице Ксюши Собчак вспомнили о политзэках и встретятся с крёстным отцом

Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, занявшая, по предварительным данным, четвертое место на выборах президента РФ, решила встретиться с победившим кандидатом Владимиром Путиным, чтобы просить его помиловать политзаключенных. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на саму Собчак и ее штаб.

Пресс-секретарь штаба Ксения Чудинова подтвердила, что Собчак в понедельник, 19 марта, придет на встречу Путина со своими бывшими соперниками на выборах. О том, что такая встреча планируется, стало известно накануне поздно вечером.

При этом Чудинова уточнила, что Собчак попросила о встрече с Путиным еще раньше. "Ксения еще вчера вечером, до всякого приглашения (к Путину. - Прим. NEWSru.com), сказала, что будет просить о встрече с Путиным, чтобы представить список на помилование политзаключенных", - сказала пресс-секретарь.

Она также добавила, что освобождение политзаключенных всегда было одной из основных целей кампании Собчак. "Вчера она была у [Алексея] Навального. Сегодня говорит с Путиным. Она всегда готова к разговору и всегда на своих условиях", - сказала Чудинова.

С Навальным Собчак встретилась 18 марта после выборов в эфире канала "Навальный. Live". Она предложила оппозиционеру, не допущенному к участию в выборах, начать переговоры о сотрудничестве с ее новой партией, которую она создает вместе с политиком Дмитрием Гудковым. Навальный отказался, заявив, что они с Собчак занимаются "разными делами", и дела Собчак "отвратительны".

Напомним, что ещё телеведущая Ксения Собчак, заявившая лишь в октябре после встречи с Путиным о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году, сообщила, что после выборов собирается создать политическую партию.

"Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой «против всех», потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движения, которого так долго не было в России", - сказала Собчак в интервью телеканалу "Дождь".

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