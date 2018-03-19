Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Либералы в лице Ксюши Собчак вспомнили о политзэках и встретятся с крёстным отцом

Опубликовано 19.03.2018 в разделе комментариев 7

либералы выборы2018 политзэка
Либералы в лице Ксюши Собчак вспомнили о политзэках и встретятся с крёстным отцом

Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, занявшая, по предварительным данным, четвертое место на выборах президента РФ, решила встретиться с победившим кандидатом Владимиром Путиным, чтобы просить его помиловать политзаключенных. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на саму Собчак и ее штаб. 

Пресс-секретарь штаба Ксения Чудинова подтвердила, что Собчак в понедельник, 19 марта, придет на встречу Путина со своими бывшими соперниками на выборах. О том, что такая встреча планируется, стало известно накануне поздно вечером. 

При этом Чудинова уточнила, что Собчак попросила о встрече с Путиным еще раньше. "Ксения еще вчера вечером, до всякого приглашения (к Путину. - Прим. NEWSru.com), сказала, что будет просить о встрече с Путиным, чтобы представить список на помилование политзаключенных", - сказала пресс-секретарь. 

Она также добавила, что освобождение политзаключенных всегда было одной из основных целей кампании Собчак. "Вчера она была у [Алексея] Навального. Сегодня говорит с Путиным. Она всегда готова к разговору и всегда на своих условиях", - сказала Чудинова. 

С Навальным Собчак встретилась 18 марта после выборов в эфире канала "Навальный. Live". Она предложила оппозиционеру, не допущенному к участию в выборах, начать переговоры о сотрудничестве с ее новой партией, которую она создает вместе с политиком Дмитрием Гудковым. Навальный отказался, заявив, что они с Собчак занимаются "разными делами", и дела Собчак "отвратительны".

Напомним, что ещё телеведущая Ксения Собчак, заявившая лишь в октябре после встречи с Путиным о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году, сообщила, что после выборов собирается создать политическую партию.

"Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой «против всех», потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движения, которого так долго не было в России", - сказала Собчак в интервью телеканалу "Дождь". 

Новости по теме:

Ксюша подсобит крестному на выборАх

Собчак пообещала после выборов создать новую партию

"Похоронные услуги - в каждый дом!" Слоганы для выборов Путина 

Национальный Лидер правительство Мити менять не спешит, а может и не хочет

Волоколамск перевыбирает власть миллиардеров, задыхаясь ядрёными миазмами капитализма



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: ну Случайный прохожий
Святой Пигидий написал 19.03.2018 19:43
Я, собственно, почему считаю, что ворам нужна карманная правозащитница - на место уже старенькой и мутненькой мадам Алексеевой... видимо, актуальность темы прав человека на зоне будет расти, и нужен будет карманный правозащитник. Есть какая-то Москалькова из ФСИН, но кто ж ее будет всерьез воспринимать на Западе? А Собчачку раскрутят, позволив ей говорить некоторые вещи, и будет отличная имитация защиты прав человека.
.
Что касается Явлинского, то... здесь есть улюкаевы/силуановы/мендели, которых при случае можно легко посадить/снять, обвинив в нужных Пахану грехах.
Ответить
(без названия)
ну Случайный прохожий написал 19.03.2018 19:28
Навальный отказался, заявив, что они с Собчак занимаются "разными делами", и дела Собчак "отвратительны".
-----------------
Вы несколько смягчаете краски,Навальный не просто отказался,он послал эту политическую проститутку(и не только политическую),прямым текстом,туда,куда она и заслуживает.Очень жаль,что Навальный не сделал этого еще до этих "выборов".Теперь эта "мадам"будет "создавать некую партию оппозиции"(господи,одни кавычки),оппозиции его Величества,тем более,что до "Величества" осталось не много.Всем советую посмотреть эти "дебаты" у Навального на канале,вчера в Live смотрело 120 000,на сегодня 3,5М просмотров.
А сегодня эта "мадам" получит от Путина амнистию Олегу Навальному,чем потом будет трясти на каждом углу.Цинизм и мерзость этой прости господи, зашкаливает,хотя чего еще можно ждать от "крестницы" Самого Главного Циника.
-------------
Святой Пигидий,Собчак действительно будут раскручивать.но не на роль никому неизвестной и ненужной Алексеевой,а на роль Григория Явлинского,тоже старого и тоже никому ненужного.
---------------
Ответить
Re:
Святой Пигидий написал 19.03.2018 19:27
"Импотентам только в Сирию или..." - не понял. Это ты про сирийский фарш путенского повара Пригожина, что ли?
Ответить
Партейная Ксюшадь
Считатель Путенов написал 19.03.2018 19:26
"собирается создать политическую партию". -----------------
Надо объявить конкурс названий. Я предлагаю: "Ксюшади России".
Ответить
(без названия)
Святой Пигидий написал 19.03.2018 19:23
"Путин призвал Собчак объединить усилия для конструктивной работы" - https://twitter.com/VVP2_0/status/975734368856674305 - ба! Смотрю, а там и команды подтанцовщиков и Жирик, и некто Грудинин! Очень милая фотография!
Ответить
Re:
Пиздиний, но святой написал 19.03.2018 19:19
"Ну, то есть, участие Ксюши в команде подтанцовщиков было для нее лишь разминкой/раскруткой, и не более того". А как ВЫ себе представляете движение "ВПЕРЕД" по политической стрелке, если УЖЕ ВЕСЬ прости Бога МАРАЗМ был на ВАШИХ экранах.СГЛОТНУЛИ? Не удивляйтесь теперь, что ВАШИ женщины с мала до старых будут на ВАС класть ...Импотентам только в Сирию или.....что ужасно....взьябнуть ВЕСЬ МИР.. Одна только надежа оправдать свое существование.
Ответить
(без названия)
Святой Пигидий написал 19.03.2018 18:50
Не, ну точно, как я и предполагал раньше, Собчачку путены будут раскручивать на роль мадам Алексеевой, которой пора уже склеивать лыжи. Ну, то есть, участие Ксюши в команде подтанцовщиков было для нее лишь разминкой/раскруткой, и не более того.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Фальсификации на выборах президента РФ 18.03.2018
Фальсификации на выборах президента РФ 18.03.2018
18.03.2018
Про выборA
Про выборA
18.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Газпром" начинает демонтаж труб "Турецкого потока" (0)
Либералы в лице Ксюши Собчак вспомнили о политзэках и встретятся с крёстным отцом (7)
Макрон поздравил Путина с избранием, но, видимо, не в Крыму (4)
Клубничные усы останутся на жуликоватой физиономии (1)
Миллионер Песков не поделится с миллиардером Грудининым бритвенным станком (1)
За время голосования поголовье дорогих россиян резко увеличилось - выборА мотивируют! (4)
ЦИК рассказал о рекордном результате Путина (41)
Национальный Лидер правительство Мити менять не спешит, а может и не хочет (8)
Жириновский предрек отмену президентских выборов в России (7)
Анатолий Баранов: Украина исполняет роль шкета-провокатора, за спиной которого стоят здоровые пацаны (18)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: С восьми до восьми
Дарья Митина Дарья Митина: Наебалoвo как жизненнoе кредo
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: На выборах никогда не выиграете
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Находясь в жопе, сохраняй бодрый вид и глубокомысленное выражение лица
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss