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Московский листок

"Газпром" начинает демонтаж труб "Турецкого потока"

Опубликовано 19.03.2018 в разделе комментариев 0

"Газпром" начинает демонтаж труб "Турецкого потока"

Российский концерн "Газпром" намерен ликвидировать часть трубопроводов в связи с двукратным сокращением мощностей газопровода "Турецкий поток" - с 63 млрд до 31,5 млрд кубометров в год, сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы компании.

Отмечается, что ликвидации подлежат 506 км линейной части "Восточного маршрута" (Починки-Анапа) "Южного коридора" и газоизмерительная станция "Моршанская". Ликвидируемые трубы проложены в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях. Будут законсервированы третьи и четвертые очереди компрессорных станций Русская, Казачья, Кореновская.

"Ликвидация объемов НЗС (незавершенного строительства) на участках линейной части Восточного коридора с целью дальнейшей реализации пригодных к использованию МТР. Консервация объектов НЗС до принятия решения о реализации данных объектов в полном объеме", - говорится в материалах "Газпрома".

По данным агентства, из-за неопределенной ситуации с реализацией проекта "Южный поток" концерн признал обесценивание объектов незавершенного строительства на сумму почти 46 миллиардов рублей.

Напомним, "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая, которые должны заменить украинский коридор в качестве маршрута поставки российского газа в южном направлении. Одна нитка предназначена для потребления Турции, вторая — для Балкан и Южной Европы.

По данным Газпрома, стоимость строительства газопровода от черноморского побережья России до европейской части Турции по дну Черного моря составит €7 млрд. Предполагается, что проект будет полностью профинансирован из бюджета Газпрома.

 



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