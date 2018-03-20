Начнется ли война между США и РФ из-за Сирии?

Москве практически нечем ответить на возможный массированный удар «томагавками» по Дамаску из Персидского залива

В последнее время ряд пропагандистских сайтов надувает тему возможного удара ВВС РФ по американским кораблям-носителям крылатых ракет. Если те начнут обстрел «томагавками» правительственных кварталов Дамаска. Это делается в свете недавнего воинственного заявления начальника ГОУ Генштаба РФ. Подробнее –

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3435949.html

Но могут ли помешать наши ВВС массированному ракетному удару американцев по Дамаску? Ведь достать корабли янки в Персидском заливе и Индийском океане нашей авиации практически нечем. Впрочем, как и в западной части Средиземного моря.

***

Начнем с образчиков воинственных заявлений. Итак…

«Российская авиация готова уничтожить американские корабли в случае агрессии против российских военнослужащих в Сирии.

Около четырёх часов назад появились сведения о том, что американские военные корабли выставились в боевой порядок в восточной части Средиземного моря, Красного моря и Персидского залива, что по мнениям аналитиков может указывать на готовность к началу массированных ударов по территории Сирийской Арабской Республики крылатыми ракетами, о чём рассказал генерал-полковник Сергей Рудской…»

Подробнее на: http://avia.pro/news/vks-rf-privedeny-v-boegotovnost-pered-raketnymi-udarami-vms-ssha

«ВВС США «уходят в тень» перед ударом. События в Ат-Танфе пытаются спрятать за шумихой вокруг дела Скрипаля…»

https://topwar.ru/137844-vvs-ssha-uhodyat-v-ten-pered-udarom-sobytiya-v-at-tanfe-pytayutsya-spryatat-za-shumihoy-vokrug-dela-skripalya.html

В противовес орущим пропагандонам Максим Калашников заметит: если ВМС США выпустят внезапно несколько сотен КР типа «Томагавк» по Дамаску (а не по базам РФ в Хмеймиме и Тартусе), то останутся безнаказанными. Во-первых, они же не по российским войскам палить будут. Во-вторых, ВВС РФ практически не могут достать американский флот, если он нанесет удар по Сирии с дальней дистанции, особенно со стороны Персидского залива и (одновременно) от итальянского побережья. Сбивать придется сами «томагавки», показывая реальные возможности комплексов С-400 (и рангом поменьше) и тех истребителей, что имеются в Сирии. Если РФ не справятся, то получится унизительная параллель с Цусимой. Без ядерной войны с Америкой.

Поясню.

***

Чтобы нанести РФ унизительное поражение в Сирии (избив правительственные кварталы Дамаска и критические важные узлы государства алавитов), при этом не потеряв ни единого носителя КР, янки достаточно повторить операцию «Лисы пустыни» 1998 года. По массированному обстрелу Ирака крылатыми ракетами. Не бросая в атаки собственно самолетов с бомбами и ракетами.

В случае с Сирией янки могут начать обстрел нужных им целей из районов, недосягаемых для фронтовой авиации РФ в Хмеймиме и лежащих немыслимо далеко от радиуса действия систем нашей ПВО в Сирии. Обстрел с помощью как флотских, так и воздушных носителей КР типа «Томагавк». Это – юг Персидского залива, юг Красного моря или западная часть Средиземного моря (южное побережье Сицилии). В таком случае они отстреляются несколькими сотнями КР, буквально «забив» возможности ПВО РФ в Сирии. И не поразив ни одной собственно российской цели.

А теперь – по порядку.

***

Во-первых, никаких ВКС у РФ нет. Есть просто переименованные ВВС. Ибо для превращения в Воздушно-космический флот у РФ нет главного: многоразовых авиакосмических систем, базирующихся на обычных аэродромах. То бишь, крылатых воздушно-космических штурмовиков и истребителей вражеских спутников, запускаемых с тяжелых авиаматок. То есть, нет в РФ ни аналога системы «Спираль» (1966), так и не созданной в СССР. Ни аналога убитого уже в путинской РФ проекта МАКС Глеба Лозино-Лозинского. А ведь именно космические крылатые штурмовики могли бы легко и быстро уничтожить и американские корабли-носители КР, и прикрывающие их авианосцы.

То есть, в «военном возрождении» РФ пока больше понтов, чем реальности. Авиации глобального масштаба действия у Москвы – кот наплакал. А самолеты ее Дальней авиации (Ту-160 и Ту-95МС) несут отнюдь не противокорабельные КР.

Во-вторых, в авиагруппе, воюющей в Сирии, практически нет самолетов, способных нести солидные противокорабельные ракеты и достать плавучие батареи «томагавков» в том же Персидском заливе. При этом прорвавшись сквозь истребительное прикрытие 5-го флота США, чтобы выйти на рубеж пуска противокорабельных КР. Ну, разве что 12 Су-34. (Да, еще собственно крылатые ракеты нужно еще в Хмеймим доставить). Маловато для атаки против двух авианосных ударных групп в Индийском океане или в западной части Медитеррании. Да и не будешь их все в воздухе держать: для этого у Москвы нет достаточного числа воздушных танкеров в Сирии. (Всего у нас – 15 небесных танкеров Ил-78 на все ВВС). Значит, янки могут отстреляться «томагавками» - и уйти дальше в Индийский океан, прикрываясь воздушными патрулями с авианосцев.

Учтите, что американские корабли могут уйти далеко за радиус боевого действия истребителей РФ в Сирии и стрелять «томагавками» по объектам Асада с расстояния в две тысячи километров, даже углубляясь в Персидский залив. (Одновременно открыв огонь ракетами от берегов Сицилии.

***

Стрелять по их кораблям теми самыми КР типа «Калибр» из Каспийского моря или из Средиземного (летят на 2,5 тыс. км) невозможно – они предназначены для поражения неподвижных наземных целей. Противокорабельный вариант «Калибра» имеет дальность действия всего в 400 км. То есть, надо собирать практически весь надводный флот РФ полюс изрядную часть подводного, дабы сосредоточить их в Индийском океане. В принципе это возможно, но если янки уже развернули там свои силы, то время упущено.

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» (500 км – дальность стрельбы официально, может быть – 1,5 тыс. км) предназначены для вооружения кораблей и подлодок. Но даже если их можно подвесить на самолеты, то проблема заключается в том, что ракета еще не прошла стадию испытаний. «Циркона» еще нет в арсеналах.

Точно так же сомнительно, что Москва может развернуть группировку своего ВМФ в Западном Средиземноморье. Флот наш пока настолько мал, что надо выбирать, где присутствовать – у берегов Южной Италии или в Индийском океане. Да и что бросить туда? Авианосцев у РФ нет, авианосный крейсер «Кузнецов» стал на капремонт. Попытка атаковать авианосные эскадры янки с помощью пары ракетных крейсеров и нескольких фрегатов типа «Адмирал Эссен» без прикрытия своей авиацией обречена на бесславный конец. Прежде, чем они подойдут на дистанцию открытия огня своими противокорабельными ракетами (предположим, это даже 500 км), амеры смогут потопить наших палубной авиацией. Ибо радиус действия морских «суперхорнетов» - свыше девятисот километров. Прибавьте сюда действие их противокорабельных ракет.

То есть, нужно еще и перебрасывать в Средиземное море подводный флот. Вы в это верите? Максим Калашников – слабо верит. Да и пропаганда говорит именно о «воздушно-космических силах» РФ, а не о ВМФ. Может, у них «Звезда смерти» имеется? Это навряд ли.

Та же история – с теоретической возможностью бросить ВМФ РФ на американские эскадры в Индийском океане (5-й флот).

Даже если американцы промедлят – хватит ли у Кремля духу стянуть в Индийский океан практически все надводные силы Северного флота (волочь с ТОФа практически нечего)? Создать там «волчьи стаи» российских подлодок? Сами посудите. Еще раз учтите: единственный «полуавианосец» нашего ВМФ, «Адмирал Кузнецов» - в ремонте. То есть, воздушного прикрытия у нас не будет никакого. А у ВМС США – будет. Вам напомнить, что ожидает флот, оставшийся без авиационного «зонта»? На примере Второй мировой? Без воздушного «зонта», кстати, и противолодочные самолеты американцев смогут свирепствовать, топя наши субмарины.

Лодке-то в подводном положении самолетам ответить нечем…

***

Что там еще остается у РФ? Недавно показанный Путиным комплекс «Кинжал» - гиперзвуковая аэробаллистическая ракета на МиГ-31М?

Но есть всего одна опытно-боевая военная часть с таким комплексом. МиГ-31М имеет боевой радиус действия всего в 700 км. С территории РФ он может защитить Черное море. То есть, сперва оную военно-научную часть нужно перебросить в Сирию. Да и там дальности действия МиГ-31М окажется маловато. «Кинжал» даже до северной части Персидского залива едва дотянется. И опять-таки, возникает проблема обеспечения барражирования наших самолетов над Ираком. Кто их будет дозаправлять в воздухе?

***

Поэтому, коли речь пошла о возможной воздушной войне РФ против авиационно-морской и ракетной группировок ВМС США в Индийском океане, у Москвы есть единственное оружие, готовое к такой войне – два полка советских Ту-22М3. Примерно 45 машин. Если допустить, что их уже перебросили на аэродромы Крыма, то можно представить их атаку на моряков США.

Для этого придется допустить, что эти Ту-22М3 вооружены не старыми, уже плохо противостоящими радиоэлектронным помехам, противокорабельными крылатыми ракетами (ПКР) Х-22 с глуповатыми по нынешним времнам «мозгами», а новейшими Х-32. Ибо с «22-ми» наши «тушки» нарвутся на воздушное прикрытие из палубных истребителей США до того, как смогут выйти на рубежи пуска. Это уже в СССР было огромной проблемой.

Для справки: при самых благоприятных условиях дальность боя Х-32 – 1000 км. Боевой радиус действия палубных истребителей янки, «суперхорнетов» - 900 километров. Но обычно Х-32 применяется с дальности в 600 км. Так что в реальности нашим «тушкам» придется понести тяжелые потери от американского воздушного прикрытия.

Учтите: на каждый американский корабль должны идти минимум две ПКР, особенно если они не с ядерными боевыми частями. То есть, один Ту-22 – на один корабль (если он вооружен ПКР Х-22). Если же ракетоносец вооружен Х-32, то у него – три ракеты.

Итак (если Х-32 уже есть в арсеналах), Москва теоретически может атаковать американский флот силами сорока пяти ракетоносцев Туполева. Только ими – ибо Ту-160 ПКР не несут. Как и Ту-95МС. В общем, кроме советских ветеранов (первый Ту-22М3 – это 1983 г.) у Москвы для удара с воздуха по морским целям в районе Персидского залива ничего нет.

***

Для этого, правда, нужно, чтобы экипажи нашей Дальней авиации. точно знали координаты американских кораблей. Им необходима спутниковая разведка в режиме онлайн, реального времени. Иначе самолеты будут пулять Х-32 наугад.

У СССР имелась такая орбитальная система – группировка спутников МКРЦ «Легенда». Но в 90-е она прекратила существовать. Корабли-ракетоносцы и дальние бомбардировщики с ПКР ослепли. Писали о том, что в РФ вроде бы есть замена «Легенде» - спутники системы «Пион-Лиана». Но есть ли они на самом деле? Максиму Калашникову сие неизвестно. В нынешнем мире трудно отделить пропананду и блеф от действительности.

***

Но допустим, она есть, и наши Ту-22М3 с новейшими Х-32 – уже в Крыму (в Сирии им просто места не хватит для базирования, да и опасно). Все их в воздух не поднимешь заранее. Не наносить же по 5-му флоту США удар упреждающе! Сие – точно ядерная война. Значит, американские корабли успевают быстро отстреляться «томагавками» по Дамаску – и повернуть в океан. Хорошо, Ту-22М3 подняты по тревоге и через час с лишним уже достигли Персидского залива. А тут их уже встречают палубные истребители американцев. Драться с ними Ту-22М3 нечем. Своих ракет «воздух-воздух» у них нет.

Отправить дальние ракетоносцы Ту-22М3 в сопровождении истребителей прикрытия? Но чтобы они могли сопровождать бомбардировщики туда и обратно, на них не только подвесные баки придется крепить, но и отправить вослед за ними практически все имеющиеся у РФ летающие заправщики Ил-78. Но их-то всего – 15 на всю страну. Да и кто их прикроет, вздумай янки атаковать их в воздухе? А ведь такая возможность есть. Особенно если США перебросили свои истребители в Саудовскую Аравию. Или к ее монархическим соседям.

***

Значит, нужно поднимать для прикрытия Ту-22 истребительную группу с Хмеймима. Всю. 8 Су-35С. 4 Су-27СМ. 16 Су-30СМ. Предположим даже, что янки обнаглели и для стрельбы КР по Сирии вошли в южную часть Персидского залива.

Тогда над Персидским заливом начнется воздушный бой русских с палубной авиацией США. При том, что у американцев есть серьезное преимущество: у них не только больше истребителей, у них имеются еще летающие радары – палубные самолеты «Хокай». А нашим придется рассчитывать лишь на бортовые радары, демаскирующие их. (Для уравнивания шансов за нашими истребителями должен идти летающий радар А-50, коих в Сирии нет). В бою истребителей тот, у кого есть летающие радары, обладает огромным преимуществом перед теми, у кого их нет. Ибо на наземные РЛС наши пилоты-истребители рассчитывать здесь не смогут: нет наших радаров в южном Ираке, хоть ты тресни. При том, что у янки будет элементарное численное превосходство. Стандартное авиакрыло их авианосца – 48 истребителей-бомбардировщиков типа F|A-18 («хорнетов» или «суперхорнетов»). Считайте, что с двух АВН они смогут бросить в бой как минимум 90 машин. Против двадцати восьми наших.

***

Но - повторяю - американцам всего лишь стоит оттянуть свои корабли подальше – и стрелять «томагавками» с двух тысяч километров, совершенно не опасаясь того, что они вообще встретят в воздухе истребители русских. И точно так же они в силах гвоздить по Сирии от побережья солнечной Сицилии. (От Палермо до Дамаска – 2126 км, от Абу-Даби до Дамаска – 2019 км). Они начнут обстрел Сирии на предельных дальностях полета «томагавков», просто прикрывая свои корабли с воздуха. Тогда к цели не сможет прорваться ни один Ту-22М3. Ибо истребители ВВС РФ просто не смогут их защищать до рубежей пуска. В лучшем случае, по американцам удастся выпустить всего несколько ПКР…

Пока наша Дальняя авиация откровенно слаба для таких сражений. Это не советские времена, когда и Ту-22 было вдвое больше, и еще Ту-16 имелись, и мясищевские «Бизоны» для дозаправки ракетоносцев в воздухе.

А если еще и со стороны Италии янки откроют стрельбу КР на дальней дистанции?

***

В общем, в реальности на Дамаск пойдут волны «томагавков», и нашей ПВО в Сирии придется напрячь все силы, чтобы их сбивать. Врубив все системы РЭБ. Каковые, впрочем, малоэффективны против КР типа «Томагавк» - он-то не пользуется спутниковой навигацией и идет по системе распознавания местности под ним, ТЕРКОМ. Справятся ли наши ЗРК в Сирии с массированным налетом американских КР? Не знаю. Низколетящие «томагавки» в условиях горно-складчатой местности (прибрежная часть Сирии) видны плохо. С-400 на пятьсот километров видит высотные цели, для обнаружения же тех, что идут на бреющем, потребны все те же летающие радары. Коих в Сирии у РФ нет. А без них С-500 увидит низколетящий «томагавк» в лучшем случае километров за тридцать.

Придется бросать на охоту и авиацию. Но ей придется ой как тяжело! Над морем (если «томагавки» полетят из Персидского залива и Красного моря) КР не встретишь – дальности действия не хватает.

Если крылатые ракеты США разгромят правительственные кварталы Дамаска (не трогая российских военных баз), то Вашингтон опозорит Москву на весь свет. Мол, какие претензии? Мы по вам, русские, не стреляли. Все правительственные центры Асада – в развалинах. А если кто-то из ваших советников при этом погиб – не наши проблемы.

Ядерную войну начнете? Ну, вы проглотили разгром русских отрядов ЧВК «Вагнер» и гибель пары сотен ваших людей, да еще и пытались замять скандал насчет этого в собственных СМИ. Неужто решитесь на ядерное самоубийство?

***

В общем, в реальности на удары США «томагавками» по Дамаску придется отвечать сразу же ракетно-ядерными ударами из РФ по целям в Соединенных Штатах.

А духу на такое хватит у нынешней Москвы? Ведь это – точно полномасштабная ядерная война. Без победителей. С радиоактивным заражением всей планеты.

Конечно, хорошо было бы нам иметь более продвинутый аналог китайской баллистической ракеты «Дуньфэн-21Д», способной поражать своей маневирующей боеголовкой корабли. И если у китайцев сие оружие имеет дальность действия в полторы тысячи километров, то нам бы – хотя бы 4 тысячи. Однако работы над советской системой «Созвездие-Р» (на основе РСД «Пионер») давно свернули. А при Путине предпочли тратить деньги не на подобную систему, а на мертворожденных монстров вроде крылатой ракеты с атомным реактивным двигателем или на межконтинентальную торпеду.

Надеюсь, что нынешний шум-гам вокруг того, что ВКС РФ вот-вот вступят в бой с американским флотом, так и останется всего лишь шумом. Что на отчаянные действия не пойдут ни американцы, ни наши.