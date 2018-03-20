Выборы недействительны, но мало кто решится взглянуть правде в глаза япония курилы

Источник: Юрий Скурлатов Вчера не голосовал, но на прогулке заглянул в свой избирательный участок, там обстановка народного гулянья, людей полно. Сергей Кириенко вроде бы отлично срежиссировал выборную кампанию, у него подбор "актеров" и сама режиссура качественнее, чем у Владислава Суркова, которому поручено режиссировать ежедневные "украинские радения" по центральным телеканалам. Правда, Сурков более четырёх лет ведёт тему и выдохся и довёл спектакль до маразма, а вот Кириенко за несколько месяцев свершил как бы "блицкриг". Его находки - Грудинин и Собчак.



Но и на старуху бывает проруха. Его слабое место - 100 тысяч подписей для каждого из пяти кандидатов от непарламентских партий. Эти кандидаты набрали примерно по проценту, то есть они заведомо не пользуются какой-либо поддержкой населения, и потому 100 тысяч подписей за три-четыре январских недели они заведомо собрать не могли (по минимум 43 регионам). Подписи для них фабриковались и проверки их в ЦИК РФ производились под чутким руководством АП РФ - это мне известно из инсайдерских источников. Соответственно наша Инициативная группа избирателей перед выборами сделала и разослала по всем информагентствам, СМИ и инстанциям Заявление "Голос избирателей: президентские выборы-2018 нелегитимны ввиду мошенничеств с подписями за кандидатов? (15 марта 2018 года). Заявление подписали лидеры крупнейшей в России организации самозанятых граждан "Объединение перевозчиков России" (ОПР) Андрей Бажутин из Питера и Мария Пазухина из Мурманска и Валерий Скурлатов из Москвы, представляющий КОМИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОРЫВА. И хотя на наше Заявление - пока ноль внимания, но оно долгодействующее, мы требуем выборочной перепроверки подписей силами Комиссии, в которую обязательно должны входить и представители нашей Инициативной группы, с выездом по конкретным адресам и с протоколированным опросом подписантов. Пусть официальное расследование или судебное разбирательство или развеет сомнения, или подтвердит мошенничество, а если подтвердит, то тем самым аннулируются результаты выборов 18 марта и потребуются перевыборы президента РФ, в которых по закону не могут участвовать прежние кандидаты, включая Путина.



На старте выборной кампании мы опубликовали и разослали всем кандидатам и партиям Обращение Два тезиса не для спойлера, а для победителя (13 января 2018 года), в которой внешнеполитической "лакмусовой бумажкой" выступала табуированная Путиным его "южнокурильская спецоперация". К этой теме весьма внимательно относятся сам Путин и его Администрация. Подобранным кандидатам просто запретили касаться её, и в выборной кампании она так и не прозвучала, хотя мы и надеялись.



Я лично говорил с Зюгановым, Жириновским и Бабуриным, с которыми общаюсь более четверти века, - необходимо же гласно объявить недопустимость переговоров о "совместном освоении" геостратегически-ключевых и ресурсно-богатейших южнокурильских островов с Японией, которая, видя виляния и неуверенности Путина, в 2009 году нагло-реваншистски объявила их своими неотъемлемыми "северными территориями". Увы, Зюганов отделался молчанием, а реально КПРФ заняла попустительско-предательскую позицию по Южным Курилам, мы в этом убедились ещё в октябре 2017 года, когда вернулись с Кунашира и Шикотана и обратились в Комитет ГосДумы РФ по региональной политике и вопросам Севера и Дальнего Востока, возглавляемым депутатом Николаем Харитоновым из фракции КПРФ, с предложением создать Рабочую группу по развитию Южных Курил. Нас чуть ли не обматерили - "не лезьте!". Другие руководители и некоторые члены фракции КПРФ уверяли нас, что зря мы бьём тревогу, Путин-де всё делает правильно с Японией по Курилам. Зато нашу позицию разделяет представитель в штабе Павла Грудинина от национально-патриотических сил Юрий Болдырев, я тоже предлагал Зюганову или Грудинину выехать на Кунашир в Южно-Курильск, они отказались, и был план поездки на Сахалин и Курилы доверенного лица Грудинина генерала-лейтенанта Виктора Соболева, он Председатель Общероссийского общественного движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки», однако, говорят, Сергей Кириенко вычеркнул Южно-Сахалинск и Южно-Курильск из графика его агитационного посещения Дальнего Востока.



Что касается Владимира Жириновского, который начинал свою политическую карьеру в рядах моего Российского Народного Фронта, то он сначала встрепенулся и попросил меня и начальника его штаба Максима Зайцева разработать план и график его акций в защиту Южных Курил, однако его быстро поправили, и он ни слова о "южнокурильской спецоперации" так и не сказал.



Сергей Бабурин подписал и направил Председателю ГосДумы РФ Вячеславу Володину следующее Обращение:



Уважаемый Вячеслав Викторович!



Япония настойчиво предъявляет реваншистские территориальные претензии к России и в 2009 г. официально объявила наши Южные Курилы своими неотъемлемыми «северными территориями» и в очередной раз 7 февраля 2018 г. на государственном уровне отметила «День северных территорий».



В условиях такого массированного давления японской стороны необходимо никоим образом не поступаться суверенитетом России над своим геостратегически-ключевым и ресурсно-богатейшим южнокурильским форпостом в остроконфликтной Тихоокеанско-Восточноазиатской зоне.



Между тем переговоры с Японией насчет совместного освоения Южных Курил, что на самом деле означает их ползучую "японскую реколонизацию" как этап утраты российского суверенитета над ними, ведутся без какого-либо экспертно-общественного обсуждения и даже оповещения.



Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным срочно рассмотреть возникающий комплекс вопросов в Государственной Думе Российской Федерации в формате парламентских слушаний и «круглого стола» с приглашением ученых-японистов, юристов-международников, специалистов ведомств и министерств.



ПРИЛОЖЕНИЕ на 3-х стр.:



С декабря 2017 г ведутся интенсивные переговоры между Правительствами России и Японии о «совместном хозяйственном освоении» геостратегическо-ключевых и русурсно-богатейших Южных Курил, которые японская сторона с 2009 г. официально провозглашает своими неотъемлемыми «северными территориями». В Токио заявляют, что не заключат «мирный договор» с Россией до тех пор, пока Москва не согласится хотя бы на «особый статус» южнокурильских территорий и акваторий, подразумевающий «особые права» на них Японии. Необходимость привлечения Японии к «совместному освоению» обосновывается, наряду с политическими, также экономическими соображениями, а именно недостаточным развитием хозяйственной деятельности в регионе — производство море- и сельхозпродуктов, освоение геотермальных ресурсов, создание туристическо-рекреационного кластера. Между тем, один лишь остров Шикотан благодаря плодородию своих земель кормил до 1945 г. шестимиллионный Хоккайдо.



Существуют федеральные и региональные программы развития Курильских островов и в том числе Южных Курил, создается Территория опережающего развития (ТОР) в Малокурильске на Шикотане, однако эффективность принимаемых мер остается недостаточной как из-за высокого уровня коррупции (несмотря на ряд громких арестов сахалинских и южнокурильских чиновников), так и из-за слабого вовлечения местного низового производственного предпринимательства, до которого вообще почти не доходят выделяемые на развитие средства.



12 сентября 2017 г. часть малых и средних предпринимателей-производственников Кунашира и Шикотана попыталась создать Южно-Курильскую ассоциацию развития (ЮКАР) и заявила о своей готовности, в частности, за два года добиться продовольственной самодостаточности островов (см. отчёт в материале «Южнокурильцы говорят: «Освоим острова сами»» в газете Советская Россия, 5 октября 2017 http://www.sovross.ru/articles/1609/35662).



Но инициатива малого и среднего бизнеса не была поддержана властями, зато через две недели в Южно-Курильске было организовано «собрание общественности» (преимущественно бюджетники и пенсионеры), которое осудило хозяйственную деятельность отечественных фирм за наносимый экологический ущерб и обратилось к японскому «смотрящему» за Южными Курилами г-ну Мунэо Судзуки и к российскому президенту Владимиру Путина с просьбой скорее привлечь японцев и «навести порядок».



Что касается такого крупного отечественного предпринимателя, как курильский «рыбный король» Александр Верховский (до сентября 2017 г. - сенатор от Сахалинской области), то вокруг его деятельности тоже пытаются сформировать критическое «общественное мнение».



Неудивительно, что заметная часть южнокурильчан и сахалинцев, особенно среди интеллигенции и молодежи, готова пригласить японцев «хозяйничать и володеть».



Между тем Южные Курилы вполне успешно можно в рамках выделяемых по бюджетным каналам и имеющихся у граждан РФ средств развивать собственными силами. Зачем отдавать японцам рыбные, земельные и рекреационные угодья, если их вполне могут освоить российские предприниматели, о чём они и заявили на Учредительном собрании ЮКАР? Они



лишь просят убрать излишние административные барьеры и дать им доступ к грантам и беспроцентным кредитам, предусмотренным в существующих федеральных и региональных программах развития островов. Они готовы сами закупать необходимое современное оборудование на рынках не обязательно Японии, но также США, Кореи, Китая, Евросоюза. При крайней необходимости можно привлекать инвестиции и передовые технологии тех же корейцев, китайцев, сингапурцев и других, которые, в отличие от японцев, не предъявляют никаких территориальных и иных притязаний к России.



Разумнее всего пойти по пути египтян, которые несколько лет назад в целях стремительного развития второй очереди Суэцкого канала создали «народную компанию» и в её акциях аккумулировали инвестиции египетских юридических и физических лиц, и те сегодня во многом живут на дивиденды от эксплуатации данного отечественного ресурса. Далекие Южные Курилы стали бы близкими для тысяч и тысяч вложившихся в них россиян, если бы в РФ решились на подобный вариант. Чем русские хуже бедных египтян? Разве русским чужд артельный бизнес? Напомним, что острова в 1797 г. вошли в состав частной Российско-Американской компании как «Курильский отдел» (один из четырёх отделов). Так почему бы не возродить давнюю жизнеспособную традицию и не создать общероссийскую «народную компанию» с правом самостоятельной хозяйственной деятельности в южнокурильской зоне?



Богатейший Сахалинский регион пострадал и продолжает страдать от колоссальных убытков при «совместном освоении» углеводородных ресурсов согласно компрадорскому по сути Соглашению о разделе продукции (СРП). И снова на те же грабли? Ясно, что для государства и населения национальное предприятие несравненно выгоднее компрадорского. Если уж так позарез необходимы японские (или корейские, китайские, индийские, сингапурские, европейские и т. д.) инвестиции и технологии, то привлекать их в порядке исключения следует ради прозрачности учета и контроля не в частные, а в государственные компании. Однако совместное с японцами освоение Южных Курил, как показали японоские бизнес-десанты на острова в июне и октябре 2017 г., подразумевают внедрение прежде всего японского малого и среднего бизнеса для эксплуатации самых лакомых местных бухточек под плантации ценных морепродуктов, земель сельхозназначения, геотермальных источников и фумарол, залежей стройматериалов и т. д. - тех ресурсов, на которые уже поданы до сих пор неудовлетворенные заявки местных предпринимателей.



Поскольку местные мелкие и средние предприниматели не получают надлежащей поддержки российских муниципальных и региональных властей, то приход японских конкурентов, симбиозно-пользующихся административными и финансовыми ресурсами Токио и Хоккайдо — означает тотальное выкорчевывание российских «корней травы» (российских низовых хозяйствующих субъектов). В этом плане характерен эпизод на площади Южно-Курильска 29 июня 2017 г. при обходе города японскими бизнесменами в сопровождении сахалинского губернатора Олега Кожемяко, когда некая японская бизнес-леди заявила вслух, а переводчик громогласно перевел, что готова вложиться в создание городского супермаркета. Для справки — южнокурильские добытчики ценнейших морепродуктов зарабатывают до 300 тысяч руб в месяц, и для них открыты десятки магазинчиков с товарами на все вкусы, и цены в них сопоставимы с московскими, а японский супермаркет благодаря более близкой логистике предоставит те же товары по совсем низким ценам, и местные торговцы разорятся, а у них семьи, и куда этим сотням граждан РФ деваться? Пойти обслугой к японцам? Но многие дорожат своей экономической самодостаточностью, это базис их свободы-субъектности. Вот почему присутствующие на площади предприниматели, услышав про японский бизнес-план, быстро поняли, чем он им грозит, и запротестовали. Вопрос замяли, но перспектива «совместного освоения» очевидна — российским хозяевам придётся свернуть свой бизнес.



Характерно, что российские власти, затевая «совместное освоение», даже не предусматривают такого стандартного в ряде стран «предохранителя» от экспансии частного иностранного (в данном случае японского) капитала, как обязательное введение в руководство частного иностранного предприятия местного партнера-резидента с правом подписи, причем по принципу «один резидент лишь для одной иностранной фирмы» (чтобы избежать зиц-«партнерства»).



Поскольку переговоры с Японией насчет «совместного освоения» Южных Курил ведутся спешно без какого-либо общественного обсуждения и даже оповещения, представляется целесообразным срочно рассмотреть возникающий комплекс вопросов в Государственной Думе РФ в формате парламентских слушаний или хотя бы для начала «круглого стола».



Однако Бабурин тоже из-за каких-то соображений воздержался в теледебатах от высказываний по Южным Курилам и не провел встречу с избирателями в защиту территориальной целостности России в сквере напротив посольства Японии в Москве (Грохольский пер. 27), а также не санкционировал встречу там же и на эту же тему его доверенных лиц с избирателями. Нам также запрещают митинги и неодиночные пикеты перед посольством Японии, и мы вынуждены каждый день выходить с одиночными пикетами каждый раз с разными пикетчиками, но с одним и тем же плакатом "Южные Курилы - Русская Земля! Сами освоим свои острова". Мы предлагали всем штабам кандидатов и всем партиям и движениям принять участие в надпартийном Оргкомитете каждодневных одиночных пикетов с этим плакатом. Ответов пока не дождались.



Итак, южнокурильская "лакмусовая бумажка" тоже выявила явное спойлерство, как и мутная и раскрываемая ныне нами история со "стотысячными подписями" кандидатов от непарламентских партий с признанием выборов 18 марта нелегитимными, если мошенничество будет доказано.



Что касается путинской "южнокурильской спецоперации", то она после выборов ускоряется



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