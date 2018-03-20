"Народный кандидат" не пришел к поддержавшему его народу

У него было более важное дело - он встречался с Путиным, не один, а в группе спойлеров на прошедших выборов. Интересно, что пришли все. Не нашлось ни одного, кто сказал бы - я в оппозиции, в ней и останусь, обойдусь без протокольных мероприятий...

А кто-то еще до начала выборОв сомневался, что примерно так и будет?

Впрочем, на Суворовской площади сегодня собрались те, кто сомневался или делал вид, что сомневается. Человек сто-сто пятьдесят. Римейк Чистых прудов 5 декабря 2011 года. Вернее, больше похоже на историческую реконструкцию.

Не пришел не только Грудинин. Не почтил вниманием мероприятие и Зюганов, и его свита - да вообще никто из номенклатуры КПРФ. Ладно, но и Максим Шевченко почему-то не пришел - ну, наверно у большого человека есть большие дела, с мелочевкой возиться не по чину.

Удальцова, понятно, жаль. Для него эта кампания стала чередой унижений, по большей части незаслуженных. Хотя, наверно, не стоило и ввязываться. Эта кампания еще многие репутации под собой похоронит.

За Грудинина! Самозакапывающаяся могила КПРФ

От 4 февраля текст, не говорите, что вас не предупреждали.

Не говорите, что вам не сообщали заранее о результате, на который может рассчитывать ваш "народный кандидат".

Грудинин vs Харитонов: за что примерно и борется сегодня Павел Николаевич

Ну и буквально вчера вам сообщили, что митинг в свою собственную защиту он проигнорирует вместе с партийным своим наставником.

Грудинин может потерять усы, а КПРФ свои клубничные знамена

Это не злорадство, это досада. Все в свисток вышло...

Анатолий Баранов