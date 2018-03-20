Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Народный кандидат" не пришел к поддержавшему его народу

Опубликовано 20.03.2018 в разделе комментариев 0

выборы зюганов цик явка грудинин
"Народный кандидат" не пришел к поддержавшему его народу

У него было более важное дело - он встречался с Путиным, не один, а в группе спойлеров на прошедших выборов. Интересно, что пришли все. Не нашлось ни одного, кто сказал бы - я в оппозиции, в ней и останусь, обойдусь без протокольных мероприятий...

А кто-то еще до начала выборОв сомневался, что примерно так и будет?

Впрочем, на Суворовской площади сегодня собрались те, кто сомневался или делал вид, что сомневается. Человек сто-сто пятьдесят. Римейк Чистых прудов 5 декабря 2011 года. Вернее, больше похоже на историческую реконструкцию. 

Не пришел не только Грудинин. Не почтил вниманием мероприятие и Зюганов, и его свита - да вообще никто из номенклатуры КПРФ. Ладно, но и Максим Шевченко почему-то не пришел - ну, наверно у большого человека есть большие дела, с мелочевкой возиться не по чину.

Удальцова, понятно, жаль. Для него эта кампания стала чередой унижений, по большей части незаслуженных. Хотя, наверно, не стоило и ввязываться. Эта кампания еще многие репутации под собой похоронит.

За Грудинина! Самозакапывающаяся могила КПРФ

От 4 февраля текст, не говорите, что вас не предупреждали. 

Не говорите, что вам не сообщали заранее о результате, на который может рассчитывать ваш "народный кандидат".

Грудинин vs Харитонов: за что примерно и борется сегодня Павел Николаевич

Ну и буквально вчера вам сообщили, что митинг в свою собственную защиту он проигнорирует вместе с партийным своим наставником.

Грудинин может потерять усы, а КПРФ свои клубничные знамена

Это не злорадство, это досада. Все в свисток вышло...

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 6
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто у нас возглавляет торговлю наркотиками?:
Результаты
Интернет-ТВ
Фальсификации на выборах президента РФ 18.03.2018
Фальсификации на выборах президента РФ 18.03.2018
18.03.2018
Про выборA
Про выборA
18.03.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Начнется ли война между США и РФ из-за Сирии? (5)
Выборы недействительны, но мало кто решится взглянуть правде в глаза (1)
"Народный кандидат" не пришел к поддержавшему его народу (0)
А Навка и Песков согласятся на бомбежки США, где у них квартира? (0)
"Газпром" начинает демонтаж труб "Турецкого потока" (1)
Либералы в лице Ксюши Собчак вспомнили о политзэках и встретятся с крёстным отцом (9)
Макрон поздравил Путина с избранием, но, видимо, не в Крыму (4)
Клубничные усы останутся на жуликоватой физиономии (3)
Миллионер Песков не поделится с миллиардером Грудининым бритвенным станком (1)
За время голосования поголовье дорогих россиян резко увеличилось - выборА мотивируют! (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: "Русский день" сoбирает гoстей
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Войти два раза в одну реку нельзя, а в дерьмо - можно
Дарья Митина Дарья Митина: Штаб наблюдения вдoгoнку сooбщает
Дарья Митина Дарья Митина: С сoдрoганием вспoминаю прoшедшую нoчь
Максим Калашников Максим Калашников: В.Жуковский: народ выбрал нищету
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss