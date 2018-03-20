А Навка и Песков согласятся на бомбежки США, где у них квартира?

Всецело поддерживаю и одобряю мультипликационные фильмы про новейшие виды вооружений, показанные Главковерхом В.Путиным 1 марта Федеральному Собранию в конно-спортивном зале Манежа.

Как сообщают инсайдерские источники с Елисеевских полей, новая серия «Ну, погоди!» продюсерского центра Минобороны остудила многие горячие головы агрессивных кругов Запада.

Они уже не планируют «Дранг нах Остен», приуроченный было к 1 апреля. Не потому что распутица - танки грязи не боятся. А потому что не каждому захотелось получить по империалистической морде ракетой с непредсказуемой траекторией.

Именно по такой, кстати, на гиперзвуковой скорости возвращается домой наш сантехник Василий после очередной установки финского унитаза в дружественном нам сельском поселении.

Другое обеспокоило профсоюзную общественность «кремлевских небожителей». Там, согласно утечкам, на общем собрании коррупционеров и казнокрадов главный кремлевский многоженец Д.Песков поднял весьма актуальный для нуворишей вопрос.

А именно: будут ли подвергнуты бомбометанию ракетами «Кинжал» и «Сармат» страны НАТО, где лично у него, да и у них тоже имеется жилищная и развлекательная собственность? Какая-нибудь там бильярдная с саунингом или яхтклуб с рыбками.

По сведениям ФБК, своей второй супруге Екатерине при разводе г-н многоженец в качестве отступных купил в Париже шикарные апартаменты за 1,7 млн. евро. Их, что ли, тоже вместе с Лувром в радиоактивный пепел или как?

Или вот у него в престижном квартале Вашингтона имеется на пару с третьей женой Нафкой уютное гнездышко в миллионы долларов. Его они сдают, кому надо (по одним источникам - геям, по другим - лесбиянам).

Столицу вражеского государства тоже бомбим? На нее, конечно, наплевать, но кто молодоженам возместит убытки? Арбатский военный округ или Пентагон? Собравшиеся загудели…

Вот, например, «Форбс» обозвал министра по делам Северного Кавказа Л.Кузнецова самым богатым членом российского Кабмина. Не уточнив, правда, как и где он все это добро нахапал, если ему всякий бизнес по закону запрещен.

За 2016 г., к примеру, он заколотил 582 млн. руб. В то время, как его работодатель всего 8,8 млн. руб. заколотил. В 60 раз меньше. Не спасает его и прицеп «Скиф».

Во Франции у министра СевКавказа шикарная вилла и целых четыре гаража. Для иномарок, конечно. Не для Лады же Калины.

- Что будет с моей виллой? - имеет право спросить Лев Николаевич коллегу Сержа Кужугетовича.

Да кто только там у них не может о том спросить? Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова может поинтересоваться. Ибо у нее в препротивной натовской Латвии двухэтажный теремок за 1 млн.евро.

Латвию бомбим или не бомбим? Мне, например надо знать заранее, потому что у меня там сокурсница, а скоро лето. Вы знаете, что такое ночные купания на Рижском взморье?

То, что Лондон бомбим, - тут никаких сомнений. Пусть бабка Мэй не очень-то воображает. Правда, там у первого вице-премьера И.Шувалова роскошная квартира под 1 млрд. русских рублей. Ничего, переживет. Не один у него «запасной аэродром» во вражеских пределах.

А вот как быть с Италией? Микеланджело и Челентано - это понятно. Однако ж она основательница НАТО с 1949 г. Стратегический враг. Значит, бомбим? Но там загородные домики с сортирами во дворе у вице-премьеров О.Голодец (+Швейцария) и А.Хлопонина.

На них можно бы зажмуриться, но там же и вилла телеведущего В.Соловьева - орденоносца и лучшего друга нацлидера. Значит, не бомбим? А как? Полонием, что ли, или «Новичком»?

Вы можете сказать, что скупка зарубежной собственности - лучшее средство «отмывания» взяток и уворованных в казне капиталов. А разве Владимир Владимирович против этого когда-нибудь возражал? Ну, хоть раз сказал на кремлевской летучке тому же Шувалову: «А тебе, братец, в «Лефортово» надо после обеда явиться с вещами». Не сказал.

Можно, добавить, что покупая виллы и дачи в странах НАТО, наши госчиновники сразу попадают под пристальное внимание их спецслужб и, конечно, ЦРУ. Тем более, когда Россия в кольце врагов и санкций.

А значит, вице-премьеры и министры становятся «агентами влияния» зарубежных разведок. Ну и что? А какие у нас от них секреты?

Какие были - те Борис Николаевич в начале 90-х все распродал. Оптом и в розницу. А других еще не наработано.

Вон мерзавец Бакатин целую опупею нацарапал - «Избавление от КГБ». Сколько секретов недругам выдал - и ничего. Как с гуся вода.

А я бы так, чесслово, на месте директора ФСБ Александра Бортникова вызвал его однажды на допрос и как партиец партийца спросил:

- Ты за сколько, сволочь, Родину продал?

Шпионские преступления в пользу иностранных держав - они ведь, знаете, без срока давности…