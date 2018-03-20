60% российских учителей недовольны своей зарплатой

59% российских учителей в 2017 году были недовольны своей зарплатой, сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Больше всего заработной платой удовлетворены учителя в небольших городах — таких среди них почти 42%. Чуть меньше довольны педагоги в региональных столицах (41%), а менее всего - преподаватели в селах (40%). Отдельно в исследовании отмечается, что в 2017 году уменьшилась доля учителей, которых полностью не устраивает оплата труда: если в 2016 годах их было 32%, то в 2017-м — 25%.

По словам директора центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко, значительная доля преподавателей, считает, что молодежи нет смысла идти на работу в школу. Учителей, придерживающихся такого мнения, по итогам 2017 года оказалось около 24%. Этот показатель схож с данными прошлого года и на 4% выше, чем в 2015 году.

В пресс-службе Министерства образования и науки РБК сообщили, что изучат итоги исследования РАНХиГС. В министерстве отметили, что средняя заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тыс. руб. в 2016 году до 34,9 тыс. руб. в 2017 году.

Напомним, согласно майским указам Владимира Путина, подписанным в начале его третьего срока, уже с 2012 года зарплата учителей должна была равняться средней по региону и не опускаться далее ниже этой планки. К 2018 году зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны были бы составлять 200% от средней по региону.