Доклад "Собянин. Итоги-2018"

Коллеги, полагаю, что многим будет интересна следующая информация. А главное – это для нас серьезный толчок к действиям.

Загляните на сайт Департамента СМИ и рекламы Правительства Москвы - подведомственные организации https://www.mos.ru/dsmir/organizations/ . Это интересно само по себе – посмотреть, кому платят наши деньги за рекламу Правительства Москвы и за предвыборную агитацию Собянина. Вот есть АО «Москва Медиа». Оно начало серию из, кажется, 12 проектов о достижениях Москвы, читай – Собянина. Явно к выборам мэра. Первый проект http://traffic.mskagency.ru/ - в основном о реконструкции развязок на МКАД, но не только. Важно: во многих случаях указаны затраты.

Там есть вот такой интересный пассаж о Северо-Восточной хорде: «Если из Санкт-Петербурга по М11 въехать в Москву через Бусиновскую развязку на Северо-Восточную хорду, то уже через 35 км, не останавливаясь ни на одном светофоре (которых там просто не будет) и не снижая скорости можно спокойно оказаться на федеральной трассе М7 «Волга» и продолжить движение в сторону таких городов, как Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Уфа.» Вот радость-то! Напомню, что СРЕДНЯЯ концентрация выхлопных газов в Москве близка к предельно допустимой (ПДК): одних чуть выше, других чуть ниже. Но это средняя. А НА ОБОЧИНАХ МАГИСТРАЛЕЙ – 2-3 ПДК! Т.е. жители обочин, особенно – нижних этажей домов, особенно там, где застроены обе стороны магистрали, - «живут» в душегубках. И вот оказывается, что своей, простите, вони нам мало! И теперь возрастает роль Москвы как транзитного всероссийского коридора. Это вместо того, чтобы (как предлагали специалисты) построить современную трассу, скажем, Тверь – Кострома – Ярославль – и далее на восток, оживив экономику этих регионов и ИЗБАВИВ МОСКВУ ОТ НЫНЕШНЕГО ТРАНЗИТА.

Перекричать все СМИ, которые за наш счет содержит Правительство Москвы (см. выше) нам, конечно, не удастся. А вот пересилить правдой – может быть, удастся.

Следуя традиции, заложенной Б. Немцовым (одна из вероятных причин его убийства), Илья Яшин выпускает очередной аналитический доклад «Путин. Итоги». Во избежание помех, доклад не афишировался, но уж на что, а на шпиков власть наших денег не жалеет, и при перегрузке грабители в полицейской форме тираж отняли.

Так вот, предлагаю подготовить доклад «Собянин. Итоги-2018». Изначально публичный, подчеркнуто коллективный. Чтобы на каждом этапе работы проект висел в интернете и был доступен для критики, дополнений, инициативных материалов. Такой - не отнимешь и не утаишь.

Кто хочет участвовать лично, или (желательно) по поручению инициативной группы, партии, движения, – пишите! Времени у нас меньше, чем кажется.

От редакции: Мы с удовольсвием примем участие, тем более, что и делать особо ничего не надо - заходи вот в этот самый раздел и поднимай архивы за последние "собянинские" годы.

А.Б.