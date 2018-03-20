Трамп пообещал ввести пошлины на китайские товары

Президент США Дональд Трамп намерен ввести пошлины для китайских товаров на общую сумму порядка $60 млрд в год, сообщает Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента.

В список войдут порядка 100 наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин "похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну», или вынудил передать ее «в обмен на доступ к своему рынку", сообщает ТАСС.

Отмечается, что сначала президенту США был представлен план по введению регулярных пошлин на китайские товары в размере 30 млрд долларов. Однако глава Белого дома распорядился увеличить эту сумму в два раза. Предполагается, что Трамп обнародует готовящийся пакет мер до пятницы на этой неделе.

Эксперты полагают, что принятие США масштабного пакета мер, направленных против КНР, может вызвать ответную реакцию в Китае, что поставит под угрозу торговое сотрудничество двух стран.