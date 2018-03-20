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Московский листок

ОБСЕ похвалила выборА за организованность фальсификаций

Опубликовано 20.03.2018 в разделе комментариев 7

путин выборы
ОБСЕ похвалила выборА за организованность фальсификаций

Координатор спецмиссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в России Михаэль Георг Линк заявил, что в ходе выборов президента России были ограничены основные свободы — свобода слова и выражения воли. В докладе международной миссии наблюдателей ОБСЕ за выборами говорится, что из большого количества обращений ЦИК классифицировал как жалобы 420, но рассмотрел и опубликовал лишь две.

Кроме того, зарегистрированные кандидаты, по словам Линка, «выражали уверенность в победе действующего кандидата, поскольку на выборах отсутствует конкуренция». 

При этом наблюдатели подчеркнули, что, в целом, выборы проходили организовано и упорядочено, а Центральная избирательная комиссия работала открыто и эффективно.

***

Оставим за скобками то, что оценка ОБСЕ тоже была предпоределена заранее. Но что значит из 420 жалоб рассмотрено лишь две, а остальные переданы другим государственным органам по подведомственности? А это значит только одно - какими бы вопиющими нарушения не были, на результат выборОв они повлиять уже не смогут. Никто итоги выборов отменять не станет - у нас ведь случалось и так, что "выборная" жалоба рассматривалась и удовлетворялась после того, как и срок полномочий избранного с нарушениями заканчивался, и уже успевали выбрать нового. Так что как говорил классик - по форме правильно, а по существу издевательство.

Вспомним хоть вопиющую ситуацию на прошлых выборах в Мытищах. И что? "Избранные" таким образом граждане по прежнему заседают, и будут заседать до конца срока.

Фальсификации на выборах президента РФ 18.03.2018

На этих выборах были участки, где даже этот ЦИК аннулировал итоги выборов. Есть множество кадров видеосъемки с фиксацией вбросов бюллетеней. И что? И ничего! может быть кого-нибудь когда-нибудь даже накажут, но на итоги выборов это никак не повлияет.

***

Насчет "открытости и эффективности" работы ЦИК - заходим на ФОРУМ.мск, мы в течение всего выборного дня фиксировали отставание между данными о явке избирателей и их опубликованием на сайте ЦИК в 2-3-4 часа!

Памфилова рапортует о рекордной явке, а в Москве к 12.00 нет данных и на 10.00

Сайт ЦИК по-прежнему дает сведения с запаздыванием даже в федеральных центрах

"Машина времени" ЦИК: данные избиркома на 10.00 "превзошли" данные Памфиловой

Даже в том районе Москвы, где находится сам ЦИК, данные о явке появлялись с многочасовым запаздыванием. Причем сами данные были - они иной раз уже оглашались официальными лицами, а цифры на сайте появлялись спустя еще приличное время. 

Это "открытость" или свидетельство подтасовок?

***

Ну и, конечно, самое главное - об итогах выборОв было известно за несколько месяцев до их начала!

И это была не аналитика - это была практически официальная информация.

Кандидатов на выборы подбирали в администрации президента, чего никто не скрывал и об этом писали и говорили открыто, до выборов и во время их проведения. Писали и мы, но были в этом далеко не уникальны. 

Всем ясно было и распредеделение остальных участников - Грудинин второй, Жириновский третий, Собчак четвертая, остальные в пределах статистической погрешности.

Вся "интрига" заключалась в том, наберет Путин подавляющее большинство из всех избирателей или ограничится победой с более "скромным" результатом. Даже при слове "второй тур" все только смеялись.

Ну и по итогам "выборОв" проигравшие кандидаты дружно побежали прикадываться к ручке триумфатора. Вы можете себе представить, что Хилари Клинтон после выборов обращается с челобитной к Дональду Трампу? А Ксения Собчак к своему крестному - обращается... Все обсуждают, дадут ли Грудинину должностишку по итогам - старался, набрал меньше, чем любой, кто выдвигался от КПРФ на таких выборах. Жириновский, как и Зюганов, по прежнему "политический тяжеловес"... Даже Явлинский, и тот что-то там вякает: «состоявшаяся 18 марта процедура является, с нашей точки зрения, не выборами, а плебисцитом»... А что ж ты в ней участвовал? Что ж не отказался ваньку валять? В 1993 году, когда тебе Примаков предлагал пост вице-премьера в правительстве - отверг с презрением. А от роли клоуна с 1 процентом проголосовавших отказаться кишки не хватило?

"Народный кандидат" не пришел к поддержавшему его народу

***

А вот свободу слова как раз никто не ограничивал. Да пиши и говори что хочешь - на что это может повлиять?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 7
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Re: Неужели так-таки и стареет главред?
гы написал 20.03.2018 11:38
И, наконец, история с Примаковым. Разыскивает меня только что назначенный премьер Примаков: "Григорий Алексеевич, на меня так давят с вашим назначением, просто ужас. Я вам предлагаю зампреда по социальным вопросам". Я говорю: "Евгений Максимович, вы хотите, чтобы Маслюков занимался экономикой, Кулик занимался экономикой, а я стоял бы на раздаче между ними и пенсионерами? Это неправильно". Примаков знал ответ заранее. Это было просто ради проформы.
https://www.yabloko.ru/Publ/2003/2003_11/031128_kp_yavl.html
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У Мамоны
на устах коварная усмешка написал 20.03.2018 11:21
"...В 1993 году, когда тебе Примаков предлагал пост вице-премьера..."
Стареет наш главВред... Как в анекдоте: не 500 000 а 500, и не в лотерею а в казино и не выиграл а проиграл.
Ему Чорномордин в издевательской форме предложил: "приходите и работайте". Куда приходить, чего "работать". Со своим стулом или на месте выдадут.
А Примакова именно Явлинский предложил на пост премьера, когда вся ельциноидная братва обоссалась.
Гришка поумнее всех там будет, что не удивительно - на фоне этой "элиты" немудрено. Жаль он паскудный подпиндосник, а так ничего себе парнишка с седой бородой ("ничего себе" не в прямом смысле конечно)
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Re: Жириновский, как и Зюганов, по прежнему "политический тяжеловес"
гы написал 20.03.2018 11:03
Дык политический вес определяется по количеству накопленного дерьма.
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Re: Собака лает - караван идет
гы написал 20.03.2018 11:01
Да пришел уже караван. Аккурат в собачье дерьмо и пришел
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(без названия)
нереальный написал 20.03.2018 10:57
Приятно посмотреть, как вас плющит. Собака лает - караван идет :)
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автору
La Terrible написал 20.03.2018 10:52
"А вот свободу слова как раз никто не ограничивал..."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Анатолий Юрьевич, Вы что, Ленина не читали? Это же буржуазная "свобода слова", когда можешь кричать в пустоту до посинения, эффекта - ноль!
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(без названия)
стоик1137 написал 20.03.2018 10:52
Объявить сионизм вне закона и выслать носителей на историческую родину - пусть им арабы кишки выпускают?
И пусть с собой сортирного Карлика прихватят?
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