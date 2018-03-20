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Московский листок

КПРФ заработала на беспартийном Грудинине 173 миллиона рублей

Опубликовано 20.03.2018 в разделе комментариев 0

КПРФ заработала на беспартийном Грудинине 173 миллиона рублей

Партия КПРФ, чей кандидат Павел Грудинин набрал 11,77% (8,65 млн голосов) на выборах президента России, получит из федерального бюджета 173,15 миллиона рублей в виде разовой выплаты.

Как сообщает "Коммерсант", такие выплаты положены кандидатам от партий, которые смогли набрать более 3%, при этом каждый голос оценен в 20 руб. По данным ЦИКа, господин Грудинин потратил на кампанию 215 млн руб., таким образом с учетом возмещения убыток составит 42 млн руб.

ЛДПР, которая выдвинула на президентские выборы своего лидера Владимира Жириновского, может рассчитывать на компенсацию его расходов в кампании в размере 83,093 млн руб.

Господин Жириновский набрал на выборах 5,65% голосов (4,15 млн голосов), при этом, по данным ЦИК, он потратил на кампанию примерно 400 млн руб. То есть чистый убыток для ЛДПР и самого кандидата составит 317 млн руб.

Владимир Путин потратил на 13 марта 371 млн руб. из своего фонда, но так как он шел на выборы как самовыдвиженец, никакой компенсации в этом случае не предусмотрено. Если бы действующий президент выдвигался от "Единой России", как это было в 2012 году, партия получила бы из бюджета компенсацию в 1,12 млрд руб.

Григорию Явлинскому (потратил 176 млн руб.), Ксении Собчак (потратила 156 млн руб.), Борису Титову (израсходовал 195,3 млн руб.), Максиму Сурайкину (1,5 млн руб.) и Сергею Бабурину (9,6 млн руб.), несмотря на партийное выдвижение, компенсации не положены. Они набрали менее 3% голосов.

 



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