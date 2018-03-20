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Московский листок

Саркози арестовали как простого уголовника

Опубликовано 20.03.2018 в разделе комментариев 2

Саркози арестовали как простого уголовника

Задержан бывший президент Франции Николя Саркози, сообщает Reuters. По информации агентства, задержание связано с расследованием дела о нарушениях при финансировании его избирательной кампании 2007 года.

Французская газета Le Monde сообщает, что Саркози был задержан сегодня утром в суде города Нантер, куда пришел для дачи показаний по делу о незаконном финансировании его президентской кампании властями Ливии.

Издание отмечает, что в течение 48 часов правоохранительные органы Пятой республики определят меру пресечения для экс-главы государства.

- Думаю, многие сильные мира сего сегодня задумались, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов.



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Всего комментариев к статье: 2
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кто казнит крысу?
никто написал 20.03.2018 11:38
клонов крысы 3 тушки, убьют одну, выпустят другую. нужно всю госдуру арестовать и всех чиновников на западе, и саму крысу аростовать на западе - ПУБЛИЧНО ПО ВСЕМ КАНАЛАМ - ПОКАЗАТЬ - ЧТО ОН АРЕСТОВАН ЗА ГЕНОЦИД РУССКОГО НАРОДА.
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Ипанутый хохл наконец то оцнен по заслугам
\\ъъ написал 20.03.2018 11:23
\\\
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