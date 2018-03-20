Саркози арестовали как простого уголовника

Задержан бывший президент Франции Николя Саркози, сообщает Reuters. По информации агентства, задержание связано с расследованием дела о нарушениях при финансировании его избирательной кампании 2007 года.

Французская газета Le Monde сообщает, что Саркози был задержан сегодня утром в суде города Нантер, куда пришел для дачи показаний по делу о незаконном финансировании его президентской кампании властями Ливии.

Издание отмечает, что в течение 48 часов правоохранительные органы Пятой республики определят меру пресечения для экс-главы государства.

- Думаю, многие сильные мира сего сегодня задумались, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов.