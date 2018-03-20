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Московский листок

В ФСБ отказались считать тайной переписку в мессенджерах

Опубликовано 20.03.2018 в разделе комментариев 2

В ФСБ отказались считать тайной переписку в мессенджерах

Переписку пользователей Telegram и других мессенджеров нельзя считать тайной, поэтому ФСБ РФ должна иметь право получать ее без судебного решения, заявляют в спецслужбе, заявила представитель ведомства во вторник в Верховном суде, где рассматривается иск Telegram к спецслужбе.

"Согласно позиции Конституционного суда, переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение. Это не ограничивает права граждан", - цитирует РИА Новости представителя ФСБ.

По ее словам, для доступа к этой переписке ФСБ не обязана получать судебное разрешение. При этом она отметила, что судебное решение требуется лишь в случаях, когда речь идет массивах данных.

Напомним, мессенджер Telegram обратился в Верховный суд России, чтобы признать недействительным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года №432 о предоставлении ключей шифрования для доступа к переписке пользователей.

В иске отмечается, что по российским законам доступ к переписке можно получить лишь по решению суда и при расследовании тяжких и средней тяжести преступлений. А приказ ФСБ противоречит законодательству и дает органам право читать личную переписку до судебного решения.

Ранее мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ключи от переписки пользователей.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик1137 написал 20.03.2018 13:16
Объявить сионизм вне закона и выслать носителей на историческую родину?
И пусть с собой сортирного Карлика прихватят?
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будущее поганой - ОГРОМНЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ - где садисты будут убивать пытать насиловать
и конечно ГРАБИТЬ написал 20.03.2018 12:29
мало кто видит что русский народ - уже убит, УБИТ ПСАМИ В ПОГОНАХ. КАРАТЕЛЯМИ САДИСТАМИ. назовите хотьодин закон для улучшения жизни народа, а не для ограбления и воровства слугами крысы. Я НЕ ЗНАЮ НИ ОДНОГО. ЭТО ГЕНОЦИД. и осуществляют его - погононосцы каратели. ВСЕ КТО СЛУЖИТ КРЫСЕ - ЭТО МЕЖДУНАРОДНЫЕ УБИЙЦЫ. как кончит концлагерь? войной голодом массовыми людоедствами - все это делают псы каратели в гитлеровских погонах. план ГОЛГОФА - это уничтожение русского народа руками чиновников и погононосцев карателй. бегите из поганой. спасайтесь.
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