В ФСБ отказались считать тайной переписку в мессенджерах

Переписку пользователей Telegram и других мессенджеров нельзя считать тайной, поэтому ФСБ РФ должна иметь право получать ее без судебного решения, заявляют в спецслужбе, заявила представитель ведомства во вторник в Верховном суде, где рассматривается иск Telegram к спецслужбе.

"Согласно позиции Конституционного суда, переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение. Это не ограничивает права граждан", - цитирует РИА Новости представителя ФСБ.

По ее словам, для доступа к этой переписке ФСБ не обязана получать судебное разрешение. При этом она отметила, что судебное решение требуется лишь в случаях, когда речь идет массивах данных.

Напомним, мессенджер Telegram обратился в Верховный суд России, чтобы признать недействительным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года №432 о предоставлении ключей шифрования для доступа к переписке пользователей.

В иске отмечается, что по российским законам доступ к переписке можно получить лишь по решению суда и при расследовании тяжких и средней тяжести преступлений. А приказ ФСБ противоречит законодательству и дает органам право читать личную переписку до судебного решения.

Ранее мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ключи от переписки пользователей.