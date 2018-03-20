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Московский листок

Поляки не поздравят Путина

Опубликовано 20.03.2018 в разделе комментариев 3

Поляки не поздравят Путина

Президент Польши Анджей Дуда не направит поздравлений Владимиру Путину с победой на выборах президента РФ.

Интересно, а Путин заметит, что его не поздавил Дуда?

Расстроится наверно, может и всплакнет - Дуда не поздравил...

PS. Мы не ставим фото польского президента не из политических соображений, а поскольку не очень знаем, как он вообще выглядит.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Святой Пигидий написал 20.03.2018 13:19
Да фиг с ними, с поляками! Главное, что поздравил Дадон! Ну, а что Трамп? Уже поздравил?
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(без названия)
стоик1137 написал 20.03.2018 13:18
Не поздравили, а не значит не признали выборы все демократические страны?
.
сортирный Карлик утопит Россию или Россия утопит его?
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всплакнет - мало.
HATE написал 20.03.2018 12:56
нехай удавится.
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