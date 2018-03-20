Поляки не поздравят Путина Президент Польши Анджей Дуда не направит поздравлений Владимиру Путину с победой на выборах президента РФ. Интересно, а Путин заметит, что его не поздавил Дуда? Расстроится наверно, может и всплакнет - Дуда не поздравил... PS. Мы не ставим фото польского президента не из политических соображений, а поскольку не очень знаем, как он вообще выглядит.



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