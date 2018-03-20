Поляки не поздравят Путина

Президент Польши Анджей Дуда не направит поздравлений Владимиру Путину с победой на выборах президента РФ.
Интересно, а Путин заметит, что его не поздавил Дуда?
Расстроится наверно, может и всплакнет - Дуда не поздравил...
PS. Мы не ставим фото польского президента не из политических соображений, а поскольку не очень знаем, как он вообще выглядит.
Святой Пигидий написал 20.03.2018 13:19
стоик1137 написал 20.03.2018 13:18
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сортирный Карлик утопит Россию или Россия утопит его?
HATE написал 20.03.2018 12:56