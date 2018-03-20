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Московский листок

Telegram могут заблокировать через 15 дней

Опубликовано 20.03.2018 в разделе комментариев 2

Telegram могут заблокировать через 15 дней

Мессенджер Telegram не может выполнить требование ФСБ России о передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей, заявил юрист компании Рамиль Ахметгалиев.

"На сегодняшний момент на запрос ФСБ (о передаче ключей) Telegram не ответил. Компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей", - цитирует юриста Интерфакс.

По его словам, за неисполнение решения о передаче ключей ФСБ мессенджеру грозит штраф, а его блокировка возможна только в судебном порядке. "Согласно вступившим в этом году поправкам в законодательство, для блокировки (Telegram) Роскомнадзор должен отдельно обратиться в суд", - отметил Ахметгалиев.

Как сообщалось, ранее во вторник Верховный суд России отклонил иск мессенджера к ФСБ по поводу ключей шифрования. В свою очередь, Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрования, пообещав заблокировать мессенджен в случае отказа предоставить ключи декодирования в этот срок.

В Telegram заявили о намерении обжаловать решение Верховного суда. "Апелляцию мы подадим в любом случае", - заявил представитель мессенджера.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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русский народ - уничтожит под корень - крысокарлик и его бешеная псарня
империя уголовник ов написал 20.03.2018 14:11
Я хотела бы представить вам небольшой доклад, содержащий некоторые факты из жизни сегодняшнего президента РФ и бывшего сотрудника КГБ В. Путина и его подельников по так называемому бизнесу и захвату власти в РФ в 1999 году. Мой доклад содержит некоторые эпизоды, характеризующие сущность, нравы и повадки тех людей, которые считают себя сегодня элитой российского общества, которые сосредоточили в своих руках неограниченную власть, являющуюся по сути диктатурой. Все изложенные в моем докладе факты имеют подтверждение, не всегда документальное, но основанное на свидетельствах очевидцев событий.
https://www.svoboda.org/a/29109605.html
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СМЕРТЬ КОНЦЛАГЕРЮ
мордор-кущевка написал 20.03.2018 13:58
смерть всем кто служит крысогитлеру.
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