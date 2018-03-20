Telegram могут заблокировать через 15 дней

Мессенджер Telegram не может выполнить требование ФСБ России о передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей, заявил юрист компании Рамиль Ахметгалиев.

"На сегодняшний момент на запрос ФСБ (о передаче ключей) Telegram не ответил. Компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей", - цитирует юриста Интерфакс.

По его словам, за неисполнение решения о передаче ключей ФСБ мессенджеру грозит штраф, а его блокировка возможна только в судебном порядке. "Согласно вступившим в этом году поправкам в законодательство, для блокировки (Telegram) Роскомнадзор должен отдельно обратиться в суд", - отметил Ахметгалиев.

Как сообщалось, ранее во вторник Верховный суд России отклонил иск мессенджера к ФСБ по поводу ключей шифрования. В свою очередь, Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрования, пообещав заблокировать мессенджен в случае отказа предоставить ключи декодирования в этот срок.

В Telegram заявили о намерении обжаловать решение Верховного суда. "Апелляцию мы подадим в любом случае", - заявил представитель мессенджера.