Россияне сочли, что Путин слишком увлекся вооружением

46% россиян считают, что в своем недавнем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин уделил слишком много внимания армии и вооружению, сообщает "Левада-центр", подведя итоги мартовского соцопроса.

При этом, по мнению наших сограждан, в выступлении президента недостаточное внимание было уделено борьбе с бедностью (34%), повышению пенсий (21%), экономическому развитию (19%), развитию здравоохранения (18%), развитию сельского хозяйства (15%), решению жилищных вопросов, ипотеке, а также образованию и культуре (по 10%).

56% опрошенных, из тех, кто ознакомился с содержанием послания, заявили, что у них сложилось ясное представление о направлениях развития страны на ближайшие шесть лет. Иного мнения придерживаются 33% респондентов.

При этом 48% россиян уверены, что озвученные направления развития будут реализованы в "полной" или "значительной" мере, еще 35% считают, что они будут выполнены частично или же "совсем не будут реализованы".