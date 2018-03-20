Шойгу заявил об изменениях в госпрограмме вооружения до 2027 года

Минобороны РФ скорректирует свой план деятельности до 2020 года и государственную программу вооружения до 2027 года в соответствии с задачами, которые обозначил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, заявил глава министерства Сергей Шойгу.

"Необходимо продолжить последовательно увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск", - цитирует министра обороны РИА Новости.

По его словам, дал поручения заместителям до 3 апреля предоставить предложения по изменению госпрограммы вооружения и изменению плана деятельности министерства, обобщить предложения и до 20 апреля составить проекты документов.