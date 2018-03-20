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Московский листок

Трамп поздравил Путина и пообещал с ним встретиться в "не слишком отдаленном будущем"

Опубликовано 20.03.2018 в разделе комментариев 1

Трамп поздравил Путина и пообещал с ним встретиться в "не слишком отдаленном будущем"

Президент США Дональд Трамп утром во вторник, 20 марта провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после выборов главы российского государства, сообщает NBC News со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным пресс-службы Кремля, в ходе телефонного разговора американский лидер поздравил Путина с победой на президентских выборах. Как сообщили в Кремле, разговор «носил конструктивный, деловой характер» и «был ориентирован на преодоление накопившихся проблем» в отношениях двух стран. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию в Сирии, на Украине и в КНДР, усилия по ограничению гонки вооружений, а также возможную встречу на высшем уровне. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Агентство Associated Press со ссылкой на свои источники сообщает, что в ходе телефонного разговора Дональд Трамп заявил о готовности в "не слишком отдаленном будущем" встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить "гонку вооружений" и Северную Корею.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Святой Пигидий написал 20.03.2018 19:58
Ну, наконец-то! Нашел-таки время в своем рабочем графике - вспомнил про нашего вошьдя! Молодчина! С Трампом все ясно! Ну, а что товарищ Ын? Было ли поздравление от товарища Ына? И вообще... знает ли товарищ Ын что-либо о существовании нашего вошьдя и его оглушительной победе на пути к счастливой жизни?
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