Трамп поздравил Путина и пообещал с ним встретиться в "не слишком отдаленном будущем"

Президент США Дональд Трамп утром во вторник, 20 марта провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после выборов главы российского государства, сообщает NBC News со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным пресс-службы Кремля, в ходе телефонного разговора американский лидер поздравил Путина с победой на президентских выборах. Как сообщили в Кремле, разговор «носил конструктивный, деловой характер» и «был ориентирован на преодоление накопившихся проблем» в отношениях двух стран. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию в Сирии, на Украине и в КНДР, усилия по ограничению гонки вооружений, а также возможную встречу на высшем уровне. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Агентство Associated Press со ссылкой на свои источники сообщает, что в ходе телефонного разговора Дональд Трамп заявил о готовности в "не слишком отдаленном будущем" встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить "гонку вооружений" и Северную Корею.