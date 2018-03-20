Россияне утратили экономический оптимизм

Россия заняла последнее место среди развивающихся стран по уровню оптимизма в отношении личных финансов и домохозяйств. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования Credit Suisse "Emerging Consumer Survey 2018".

"Работники с низкими доходами ожидают дальнейшего ухудшения своего материального положения, в то время как наиболее позитивная динамика наблюдается у работников с доходами выше среднего, однако их численность слишком низкая, чтобы повлиять на данный показатель", - говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что в ближайшем будущем ожидают улучшения своего благосостояния только 4% россиян. При этом, в 2016 году этот показатель практически равнялся нулю.

Так в 2016 году 15% наших сограждан считали, что было неподходящее время для совершения покупок, сейчас - всего 6.

Кроме того, с 2016 года на 10% увеличились затраты на покупку смартфонов - это самый большой скачок среди товаров не первой необходимости. По данным аналитиков, в настоящее время около 80% россиян являются владельцами смартфонов. В 2011 году этот показатель немного превышал 10%.

Отмечается, что такая статистика "объясняется снижением уровня накоплений на 9% как доли доходов в ежемесячных расходах". "Это первые признаки того, что меняется модель потребительского потребления: происходит отказ от накопления в пользу трат", - говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что, не смотря на имеющиеся признаки макроэкономической стабилизации, "наверстывание" потребительских расходов запаздывает из-за их более долгосрочного профиля. "Это можно объяснить отсутствием ожиданий роста доходов от населения с низким уровнем доходов, на которых приходится основная часть покупательского спроса", - констатируют авторы доклада.