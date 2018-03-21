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Московский листок

Россию начали "кидать" с мундиалем

Опубликовано 21.03.2018 в разделе комментариев 2

рф футбол мундиаль чемпионат
Россию начали "кидать" с мундиалем

Швеция и Дания могут присоединиться к бойкоту чемпионата мира по футболу в России, объявленному Великобританией, Lenta.ru со ссылкой на AFP. Великобритания приняла решение не посылать свою официальную делегацию на чемпионат мира по футболу в Россию из-за «дела Скрипаля».

В МИД Швеции сообщили, что вопрос об отказе от посещения чемпионата официальными лицами страны вынесен на рассмотрение правительства. МИД Дании также подтвердил, что подобный вопрос обсуждается.

Ранее об отказе от участия в церемонии открытия ЧМ-2018 заявил президент Польши Анджей Дуда.

Сообщалось, что о подобных мерах задумались в Исландии, но затем информация была опровергнута.

- Я когда еще писал, что вопрос срыва чемпионата мира по футболу встанет перед самым его началом, когда основные расходы Россией будут уже понесены, а доходов не окажется, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Расходы очень существенные - называют 1,3 трлн. в российской валюте. В стране не хватает ресурсов на необходимое - закрываются поликлиники и больницы, растет долг по зарплатам в разных отраслях, третий год подряд сокращается уровень доходов населения. И вот еще по 10 тысяч рублей с каждого, включая грудных младенцев, на никому не нужный футбол, при том, что наша команда в мировом первенстве сроду не поднималась выше четвертьфинала. Сейчас сборная РФ находится на 65-м месте в рейтинге ФИФА.



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Всего комментариев к статье: 2
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Сборная Англии по футболу едет
остальное ерунда написал 21.03.2018 01:15
.
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рашеговнии приходит ж... а?
о написал 21.03.2018 00:51
рашеговнии приходит ж...а!
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