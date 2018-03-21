Разжигание вражды к социальной группе "оккупационная власть"

Опять царит политическая достоевщина... Собчак, идя на выборы, заявила: "пусть голосование за меня будет голосованием против всех".

Явлинский, неоднократно объявлял, что выборы фейковые и участие в них - только способ донести свою точку зрения до масс, а также голосованием за либеральную оппозицию дать понять власти, какой процент её не одобряет.

Так всё это блестяще достигнуто!

Вот в сентябре 2016 года ясно было, что демократическая оппозиция это - проголосовавшие за Явлинского, за тандем Касьянова-Мальцева и поддержавшие призыв сподвижников Немцова к бойкоту выборов как заведомо фейковых.

И сейчас очевидно, что демократическая оппозиция это - проголосовавшие за Собчак и Явлинского и поддержавшие "забастовку"... И либеральные кандидаты использовали доставшуюся им трибуну (между прочим, никакой кампании травли в отношении них за "национал-предательство" не было), и власти отлично знают, сколько им пришлось вбрасывать, т.е. степень недовольства до них доведена.

Таким образом, все публично заявленные цели либеральных кандидатов выполнены. И более того, кампания бойкота выборов впервые, после попыток 2011 и 2016 годов, стала главной внутриполитической темой. Сформирован невидимый право-левый "фронт отказа", полностью отторгающий режим как преступный. А это - социальная база любой серьезной антидиктаторской оппозиции.

Но тут, прямо как в романах Достоевского, к кандидатам "прицепилась дополнительная мысль". Им захотелось тщеславного самоутверждения, захотелось хоть на полпроцента обогнать своего либерального конкурента.

И вот за такую двойную игру "забастовщики" и наказали... Ибо взыскателен отечественный радикал - требует жить как проповедуешь...

И вот теперь наказанные избирателем за двойные расчёты проклинают тех, кто эту игру беспощадно разоблачил...