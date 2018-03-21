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Московский листок

Скоростной лифт прямо к кормушке

Опубликовано 21.03.2018 автором в разделе комментариев 3

литература искусство государство
Скоростной лифт прямо к кормушке

Сегодня получил приглашение на «панельную (неужели на панели?) дискуссию по теме социальные лифты для молодых писателей», которая днями должна пройти в рамках некоего Московского культурного форума в Манеже. Для, цитирую, «формирования нового культурного мейнстрима – широкого творческого фундамента, основанного на ценностях патриотизма, высокого искусства и традиций, необходимо создание механизмов работающего «социального лифта» в сфере культуры и искусства».

Понятно, да? То есть стране сильно нужен патриотический писательский мейнстрим или, проще, глубоко идейные сочинения, а без социальных лифтов, читай, без указаний и поощрений сверху, юные дарования просто не будут знать, что нужно писать, а редакторы – кого следует печатать. Иначе кошмар и никакой стабильности!

А главное, цитирую дальше, необходимо, «чтобы этот «социальный лифт» имел прочный ценностный стержень, поскольку его задача – выработать высококачественный продукт (!) – молодых лидеров общественного мнения в сфере культуры как эффективной опоры государства».

Какой текст, а! Так и представляю себе как государство, словно на слонах, стоит на спинах высококачественного (и пахучего) продукта, приготовленного из молодых проходимцев, которые точно знают, куда и зачем дует ветер «с точки зрения потенциального влияния на социокультурные процессы будущего». Сильно сказано, да?
А, главное, все это позорище будет проходить под маркой русского ПЕН-центра, который вроде бы задуман для борьбы за права человека, а вовсе не для лизания барских сапог. Впрочем, зачем нашим творцам дары свободы, когда есть лифт прямо к кормушке?..

Тридцать с лишним лет назад меня и моих коллег тоже временами приглашали на совещания молодых писателей-сатириков в разные Малеевки, Рузы и другие приятные места. И хоть все это происходило в самый разгар застоя, на мозги нам никто не капал и идейных произведений не требовал. Мы без всякого присмотра читали свои смешные рассказики, пили водку и смотрели специально привезенные из Белых Столбов идеологически вредные забугорные фильмы. Такие вот были времена.

А теперь вот надо поднимать имидж, поскольку поднять пенсии, зарплаты и все остальное возможным не представляется, одна надежда на мастеров культуры, пусть поднимают настроение.  Впрочем, дело знакомое. И даже по-горьковски спрашивать: «С кем вы, мастера культуры?» теперь не нужно - при наличии хорошо работающего лифта они всегда будут на нужной стороне.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
стоик1137 написал 21.03.2018 10:14
Почему реабилитировали сиониста-убийцу Троцкого, почему не судили Примакова?
Почему ГорбиЖаба поганит Землю до сих пор, не пора ему в выгребную яму к Андропову?
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(без названия)
Ченко написал 21.03.2018 10:13
"...по-горьковски спрашивать: &#171;С кем вы, мастера культуры?&#187; теперь не нужно..." - увы, ответ - для бывшего СССР- есть: с несправедливостью, ложью, предательством!;. -в т.ч.и г. Гречанинов- др.дело, что несправедливость,ложь,предательсто это несправедливость,ложь, предательство -тех, кто им стал не нужен они выбрасывают в мусор быстро...
А вообще, зачем мн. ув. Гречанинов брюзжит, что мешает Гречанинову и гречаниновым быть вне путинского мейстрима и перевершить путинский мейстрим успехами в искусстве?,. или мн.ув.г. недоволен тем, что его не пускают в "Скоростной лифт прямо к кормушке"?..
А вообще - материальное производство неотъемлемая часть искусства,а искусство неотъемлемая часть материального производства!,. на этом и закончим...
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(без названия)
Лизун написал 21.03.2018 09:45
Ну, дык аксиома: не лизнешь - не проживешь.
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