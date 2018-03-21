Триумф нищеты?..

Такой предвыборной компании не было с момента предательства Советского Союза со стороны лидеров государства. Президент используя бюджетные средства объехал около двух десятков регионов, посетил предприятия, заводы и даже встречался с рабочими не теми кто получает 10 - 15 тысяч рублей, а вполне приличные суммы. До нищих, которых в стране более 20 миллионов человек долгожитель Кремля не дошёл. Интересный снимок президента, который посещает вагоноремонтный завод. Огромный цех вылизан до стерильной чистоты шествует президент за спиной человек пять свиты и больше никого. Что завод на это время перестал работать? А может не допустили рабочих для беседы с глазу на глаз. Долгожитель посещает строительство моста "Крым". Он выступал в качестве туриста или как? Он ведь в мостостроении ни бельмеса не понимает. А сколько было проведено работ вокруг моста, обследовали каждую сваю и прилегающие территории чтобы обеспечить безопасность президента. И это стоит немалых средств. Пиар - показаться на гигантских стройках. А сколько украдут бюджетных средств пока об этом не говорят. Да и в последствии не будет большого разговора. Шесть последующих лет долгожитель у руля.

В день голосования телевидение показало в записи встречу президента с молодёжью, хотя это является нарушением. Однако для президента нарушений не существует.

Ночью когда уже избирательные участки закрыты президент встречается в штабе со своими доверенными лицами. Баранец берёт инициативу и говорит, что если бы так развивалась экономика страны как армия. Хотя армия развивается пока для парада но не для войны. Влезли в Сирию и конца не видать, и выйти жалко. Столько угробили средств и живой силы. В стране нет ни одного политика, журналиста, которые бы прямо сказали в лицо президенту о том, что творится в стране. Где мобилизационный резерв армии? Сейчас президент подписал указ о призыве резерва. Солдат отслуживший год годится в резерв? Его нет и не предвидится в ближайшие годы. А без резерва государство потерпит поражение. Пока в стране преобладает пиар над здравым смыслом. Чтобы подготовить резерв даже средств выделенных на строительство моста не хватит. Считайте это новая армия, которая пока находится на отдыхе. Но её нет.

Телевидение уже после закрытия участков озвучило отзыв самого президента на Послание. Он говорит, что над первой частью Послания мы работали почти год. Если над Посланием работали год, то сколько лет будут работать над планом развития страны? "Нам надо сделать рывок". Конечно он имел ввиду рывок в экономике. А чтобы сделать рывок нужно провести подготовительные мероприятия. Нужны гигантские средства. Однако бюджет практически свёрстан на последующие годы и в нём нет перспектив. Напомню ещё раз. Бюджет армии США равен 700 миллиардов долларов, бюджет всей России - 250 миллиардов долларов. На чём делать рывок? Только на нищете народа. Но он уже ограблен до нищеты. Надо вернуть триллионы долларов и долгожитель объявляет уже вторую амнистию капитала. Есть толк? Не для того вывозили, чтобы потом вернуть. По жизни народа никакого толку от этой амнистии нет. Так на чём делать рывок? Только на говорильне.

Идут выборы а на телевидении уже обсуждают рывок в пищевой отрасли. Собрали высокий урожай зерна, продаём до 40 миллионов тонн. Для себя печём хлеб из фуражного зерна. Его есть не хочется, однако для большинства населения страны хлеб основная еда. Проверяют пять видов ветчины. Ни одна не рекомендуется для потребления. Отрезают сыр, а там мышь. В прошлом году была подобная передача на которой профессор по этой части между прочим женщина говорит, что в колбасе встречаются даже фекалии. На многих пакетах не указываются вещества, которые используются для приготовления. И никому до этого дел нет. Народ голодный всё сожрёт. Думаю, что так мыслит долгожитель Кремля. Нет об этом он вообще не мыслит. Коррупция разъела без исключения всех чиновников.

Оппозиция как и следовало ожидать потерпела такое поражение, что им бы спрятаться от глаз людских на долгие годы. Ан нет, они ещё собирают пресс-конференции и благодарят избирателей. За что? Очевидно за провал. В стране не осталось здравомыслящих чиновников и депутатов от оппозиции. Больно смотреть на Зюганова и Грудинина. Второй насмелился сказать, что не будет комментировать результаты пока ЦИК не огласит официально. Честное слово дурдом. Настолько измельчал чиновник, ему бы пойти в детский сад, надеть короткие штанишки и слюнявчики под бритые бородки. Зюганов улыбается и просит Грудинина не отвечать на поставленный вопрос. Цель Зюганова достигнута.

Всё что случилось с Грудининым виноват только Г.Зюганов. Я и раньше писал о том, что всё это подстроил Геннадий Андреевич, чтобы провалить кандидата, которого выдвинул сам. Читатель спросит а зачем? Затем чтобы победил действующий президент. Фракции КПРФ, в которую лидер собрал всех чиновников партии плохо живётся? Очень даже хорошо. Они на за что не отвечают, они не встречаются с нищим народом. Их встречи происходят в закрытых залах с высокой трибуны и общение в одну сторону. За все годы Г.Зюганов никогда не высказался против В.Путина. Он говорил иногда о том, что президент даёт поручение а правительство их не выполняет. Может это делалось специально. Ведь действительно даже майские указы не выполнены. Более того они развалили медицину и образование за счёт оптимизации. Но ведь никто не потерял должность и их зарплата в десятки раз выше чем у простого труженика. Никто не возникает. А миллионы по - прежнему текут за рубеж. Как может оппозиция КПРФ возникать если их зарплата более 400 тысяч рублей и льготы. И главное они ни за что не несут ответственность и ни перед кем не отчитываются.

Разве Геннадий Андреевич не знал, что нового человека журналисты и кандидаты вывернут наизнанку? Знал и очень даже хорошо, но никаких мер не принял. В деревне народ не обременённый глубокими мыслями, просто посмеялся над Грудининым. Они прямо говорят, что мы не будем за него голосовать так как он является вором и называют эти несчастные 7 миллиардов рублей. Я пытался втолковать, что это копейки и он их заработал. Сечин, Греф, Миллер такие деньги получаю в год и никто о них не говорит. Меня не слушают и даже готовы послать. Мы будем голосовать за Путина так как он даёт пенсию и своевременно. Вот их главный аргумент. Чтобы переубедить надо было коммунистам не сидеть на подиуме с умными лицами а идти в народ и рассказывать правду. Более того денежные дела и недвижимость Грудинина надо было своевременно ликвидировать. Вот если бы это было сделано Грудинин мог победить. Его просо подставили во имя действующего президента.

Надо отметить, что и сами кандидаты не отличались умственными способностями, претендуя на Кремль. Шизофрения, бестолковщина окончательно поселилась в их головах. Все семеро кандидатов на чём строили свои выступления? На том, чтобы потопить соседа, а долгожитель оставался за пределами их умов. Говорили о коррупции на уровне детского сада. И никто не вспомнил молодого политика И.Драндина. Как - то на шоу у Норкина сказал, что олигархи, которые вывозят миллиарды долларов являются кошельками президента. И где сегодня Драндин? Больше его на тусовках никто не видел. У нас же свобода слова, демократия. Вот что пишет В.Большаков в книге "Охота за золотом Путина". "По оценкам Роберта Эринджера из княжества Монако на осень 2008 года состояние Путина составило 15 миллиардов долларов, может и больше. Компания Sotrama", как оказалось была связана с тамбовской преступной группировкой из С-Петербурга и Путина лично. По словам Эринджера, эта фирма была звеном в сети нефтетрейдерских компаний, связанных по вей Европе Путиным и его дружками, чтобы отмывать деньги из России, вкладывая их в европейскую недвижимость". Но это было когда В.Путин работал в Питере. А что сейчас изменилось? Друзья жиреют каждый год, но об этом не принято говорить. А надо было не топить своих коллег , а просто рассказать правду о жизни Кремлёвского долгожителя. Всем было ясно кто думает головой, что президент победит. Зачем выставляли свои провальные физиономии. Например, я писал Бабурину чтобы он оказался от участия и призвал своих сторонников голосовать за Грудинина. Так должны были поступить и Титов, и Сурайкин. Почему они этого не сделали? Да потому что они такие же миллиардеры как и Грудинин, а может и гораздо богаче. В российской политике нищих нет. Они стараются не за народ, а за собственный пиар. Читатель, посмотрите в какую партию превратил КПРФ лидер Зюганов? Она из рабочих и крестьян превратилась в партию буржуазии. Во фракции КПРФ нет ни одного рабочего, ни одного крестьянина.

Выборы прошли Путин победил, однако прикормленные журналисты продолжают рассказывать как шло голосование. Нашли колясочника, который говорит, что кроме Путина никто не может руководить Россией. Он вывел страну на мировую арену. Так вывел, что на Олимпиаду не пустили под флагом России. Такого унижения пережить невозможно. Однако президент весел, улыбается и даже шутит. Более того британский чиновник на весь мир заявляет, чтобы Россия заткнулась. Результаты выборов и отзывы о президенте среди народа говорят, что и народ действительно превратился в рабов, которым кроме скотского хлеба больше ничего не надо.

На радио комментирует результаты выборов Третьяков. Говорит, что за Путина проголосовало 56 миллионов человек - это слишком много. На выборы пришло около 74 250 тысяч избирателей. Более 35 миллионов не пришли они тоже за Путина? Ложь и недосказанность в России стало государственной политикой и никому нет дела чтобы поправить положение. Как же мы будем делать рывок и в какую сторону. Рванём с голой ... Чтобы рвануть надо сперва накормить народ не хлебом из фуражного зерна а из высшего и первого сорта муки. Работая человек не должен думать о проблеме выживания семьи.

Смотрите до чего довели страну. В Нижнем Тагиле рабочий не выдержал и спросил президента на счёт чистой воды. Многие города и посёлки уже не имеют чистой воды, а это прямиком влияет на здоровье человека и особенно детей. Кого растит страна? Инвалидов? Что ответил президент. "У нас разработана программа и мы будем выполнять". На все вопросы ответ один. "Мы будем выполнять". Когда? И кто это мы? Байкал загадили, сузили охранную зону. До сих пор не могут решить вопрос с канализацией вокруг озера. Нужны гигантские средства, но где их взять? А вот металлургический комбинат запустили и собственник будет набивать собственный карман. Как повлияет на экологию покажет время.

А.Шейнин ведёт передачу о результатах выборов. От партии власти говорит депутат Тимофеева. " В девяностые годы учителя получали зарплату мылом". Значит теперь получают валютой. Это хорошо, но сколько? В Москве да зарплата вполне приемлемая, а на периферии? А сколько получает рабочий, крестьянин? Даже президент признал, что в стране 20 миллионов имеют доход ниже прожиточного минимума. Значит он должны вымирать? Об этом депутат не вспоминает. Вот что значит жить на 400 тысяч рублей в месяц и иметь ещё льготы. А почему сравнивают с девяностыми годами, а не с семидесятыми? Девяностые сотворила уже действующая власть, которой даже построили Ельцин центр и в который нынешняя власть ходит молиться. Нынешняя власть была создана на экономике девяностых и никто её менять не собирается.

Президенту задал вопрос А.Кондрашов, снимающий фильм по поводу предательства. Ответ был примерно таков. " Не готов простить предательство. Однако не может пожаловаться на то, что сталкивался с серьёзным предательством в своей жизни. Может он выбирает таких людей, которые на это не способны". Это ответ? Для кого? Давайте кое что вспомним. В.Путин родился, когда страна практически была восстановлена, его отец пришёл с фронта, хотя и не совсем здоровым. А вот мой отец не пришёл, погиб в 1943 под Ленинградом. Владимир получил хорошее и бесплатное образование и приглашён на работу в главное охранное учреждение государства. Выше некуда. Конечно он был коммунистом и давал присягу верно служить Родине. Три придурка по пьяному делу ликвидировали Союз и начался грабёж материальных ценностей, которые десятилетиями создавали защитники Отечества. И Путин молча переметнулся в их стан. Разве это не предательство? И ведь грабёж страны продолжается, а 20 миллионов человек голодают. Переметнулись на строну предателей и генералитет Советского Союза. Кто нибудь в стране понимает что происходит? Народ превращён в рабов, ему заткнули рот, чиновники и просто ворьё не знают куда девать награбленное. Складируют в квартирах, либо забивают деньгами личный транспорт. Триллионы долларов спокойно вывозят в Великобританию, Испанию, Грецию, Италию, США, Францию. Скупают самые дорогие отели, яхты, самолёты, а народ бедствует. Детки Генерального прокурора России Ю.Чайки имеют в Греции шикарные гостиницы, в Швейцарии жилую недвижимость. И в этой обстановке президент победивший на выборах собирает своих противников и читает им лекцию о том, что надо объединиться для решения проблем страны. Что они должны делать? Строить заводы, дороги, развивать цифровую экономику? Но у них нет полномочий и средств. В стране должен быть план экономического развития страны с указанием финансирования. Дайте людям работу и зарплату и народ будет работать. Не надо говорить о каком - то мифическом объединении. Мост в Крым строят без всякого объединения. Проект и средства решают проблемы.

Победивший президент вечером посетил Лужники где его ожидала многотысячная толпа молодёжи. Обратившись к толпе с небольшой речью предложил поддержать его в начинаниях строительства государства и получил полную поддержку. А что за молодёжь ожидавшая президента поздно вечером на морозе? Надо бы разобраться. Завтра рабочий день, кто - то должен пойти на занятия, кто - то на работу. Возможно эта толпа и не то и не это. Это бездельники, которые живут на шее у родителей, или сомнительными связями с преступным миром. Кто - то же им сообщил, что президент после закрытия участков придёт в Лужники? Значит эта операция была построена сторонниками президента. Ещё один пиар. На этот раз президент не всплакнул, как было на предыдущих выборах.

Вообще политика нашей власти, что внутри, что снаружи страны для народа непонятна. Сколько было разговора о том, что Украина должна России 3 миллиарда долларов, которые были перечислены при Януковиче. Что с ними стало дальше народу неизвестно, однако известно то, что Украина отсудила 3,8 миллиардов долларов от российского Газпрома.

На очередной тусовке обсуждали задержание бывшего президента Франции Саркози. Меня не интересует его взятки, на этом стоит капитализм. Меня заинтересовал С.Марков, комментирующий данное задержание. Он сказал, что не надо арестовывать бывших президентов, тем более прошло столько лет. Не надо компрометировать власть. Это о чём? А о том, что не надо арестовывать предателей Горбачёва, Ельцина, Медведева, Путина которые ликвидировали великое государство. Так власть российская и делает. Саркози брал взятки за рубежом это не отражалось на здоровье граждан странны. У нас Ельцин грабил транши, так как внутри страны уже нечего было тащить. И сейчас поток миллиардов долларов продолжает течь за рубеж. И никто его не останавливает. А народ живёт в нищете. Президент много раз говорил об усилении работы по предотвращении коррупции. Очевидно некоторые чиновники это услышали. И что они сделали? Предполагаемые суммы взяток раскинули на 12 месяцев зарплаты и вопрос был решён. Теперь Силуанов получает 1,7 тысяч рублей зарплаты и это только 22 % месячного дохода. Так сделали и большинство чиновников. Только вот зарплата рабочих, бюджетников низового уровня стала меньше. Ну кого это волнует. Вряд ли что - то изменится в предстоящие шесть лет. Даже если поменяют премьера. Систему надо менять.