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Московский листок

Уроки ливийской трагедии для бывшего СССР

Опубликовано 22.03.2018 автором в разделе комментариев 0

каддафи ливия
Уроки ливийской трагедии для бывшего СССР

Семь лет назад, 19 марта 2011 года, страны НАТО начали бомбардировки Ливии, которые привели к фактическому уничтожению самого процветающего государства Африки и жестокой бессудной казни её руководителя Муамара Каддафи. Сейчас бывшая Ливия остаётся в состоянии хаоса и раздробленности, служит плацдармом для Тех-Кого-Нельзя-Называть, отброшена в своём развитии на десятилетия, а возможно, и столетия назад.

"Четыре месяца, — четыре месяца! — вы бомбите нашу страну, и все боятся даже сказать слова осуждения. Будь ещё в мире Россия, настоящая Россия, единая и великая Россия, защищавшая слабых, вы не посмели бы. Но её нет, её нет, и вы торжествуете. Но Вы забыли одно: жизнь умеет разворачиваться, и многое может случиться в будущем. Ваши стрелы могут вернуться к вам!" (Муамар Каддафи)

 

И вот две показательные новости, которые пришли как раз к годовщине начала бомбёжек.

Первая новость: во Франции задержан бывший президент этой страны Николя Саркози, один из творцов ливийской трагедии. Его обвиняют в том, что его победоносную президентскую кампанию 2007 года финансировал именно Каддафи. Конечно, это была одна из образцовых глупостей со стороны Каддафи, который всё рвался дружить с "западными друзьями" и набивался им в кредиторы и спонсоры. Закончилась эта дружба для него так, как только это и могло закончиться: изнасилованием штыком и последующим убийством. А сейчас, кстати, Россия, которая очень помогла своим голосованием в Совбезе ООН созданию земного ада в Ливии, упорно стремится "дружить" с Западом. И если лидеры нашей страны ещё не ощущают западный штык в известном месте на всю его полную глубину, и Россия ещё пока не превращена в развалины "гуманитарными бомбёжками", как Ливия, то только за счёт военного наследия аццкого тоталитарного СССР, которое этому мешает... пока.

Приятно, конечно, что один из главных творцов ливийской трагедии побудет сколько-то под замком, но разве это составляет хоть миллионную толику страданий ливийцев с 2011 года?

А вторая новость: сын Каддафи Сейф-аль-Ислам заявил, что будет бороться за пост президента Ливии. Каддафи-младший был освобождён из тюрьмы в прошлом году, после чего Европа стала требовать его ареста. Поздно спохватились, однако...

Как видим, можно изнасиловать и убить лидера независимой страны (оставляя в стороне его не слишком разумную политику "дружбы" со своими будущими палачами), можно устроить на её земле рукотворный ад на годы и даже, вероятно, десятилетия, но нельзя остановить борьбы народа за свою независимость. И она будет продолжаться.

Теперь вопрос: а надо ли России и бывшему СССР шаг за шагом сдавать свою былую независимость Западу, неуклонно идя к состоянию нынешней Ливии и тупо твердя о желании дружить и договариваться со своими палачами? Украина, неизменно дружа с Западом с 1992 года, сильно приблизилась к этому состоянию. Может быть, для России и других частей бывшего СССР пора, пока не поздно, развернуться к социализму и красному флагу, под которым только и возможна сейчас успешная борьба за независимость?



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