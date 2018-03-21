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Московский листок

Сенатор Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина с победой на выборах

Опубликовано 21.03.2018 в разделе комментариев 2

Сенатор Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина с победой на выборах

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн раскритиковал президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за то, что тот поздравил лидера России Владимира Путина с победой на выборах.

"Американский президент не может быть лидером свободного мира, поздравляя диктаторов с победой в фиктивных выборах. Поздравив Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого российского гражданина, который был лишен права свободного волеизъявления, честных выборов и возможности определить будущее своей страны", - написал Маккейн в Twitter.

Напомним, накануне у Трампа и Путина состоялся телефонный разговор, в ходе которого американский лидер поздравил президента РФ с победой на выборах. В ходе беседы Трамп также заявил о готовности в "не слишком отдаленном будущем" встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить "гонку вооружений" и Северную Корею.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Браво,Маккейн!
Стенли Иванов написал 21.03.2018 10:46
Молодец мужик,хоть он поддержал угнетенный народ России!
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(без названия)
стоик1137 написал 21.03.2018 10:23
Маккейн - прав, но лукавит - сортирный Карлик с усердием губит Россию на благо Израилю?
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