Сенатор Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина с победой на выборах

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн раскритиковал президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за то, что тот поздравил лидера России Владимира Путина с победой на выборах.

"Американский президент не может быть лидером свободного мира, поздравляя диктаторов с победой в фиктивных выборах. Поздравив Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого российского гражданина, который был лишен права свободного волеизъявления, честных выборов и возможности определить будущее своей страны", - написал Маккейн в Twitter.

Напомним, накануне у Трампа и Путина состоялся телефонный разговор, в ходе которого американский лидер поздравил президента РФ с победой на выборах. В ходе беседы Трамп также заявил о готовности в "не слишком отдаленном будущем" встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить "гонку вооружений" и Северную Корею.