Израиль признал, что бомбил Сирию еще 10 лет назад

Израиль признал свою ответственность за уничтожение ядерного реактора на северо-востоке Сирии в 2007 году, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Армию обороны Израиля. 5 сентября четыре F-15 и четыре F-16 израильских ВВС со стороны Турции вошли в воздушное пространство Сирии, сбросив около 17 т бомб на объект, который был уничтожен.

До этого израильские СМИ не могли публиковать детали об обнаружении реактора и процессе принятия решений, который привел к его уничтожению. При этом уничтожение реактора описывалось в западной прессе и мемуарах экс-президента США Джорджа Буша. Премьер Израиля Ольмерт Эхуд предлагал Бушу атаковать реактор, но тот отказался. Тогда израильский совет безопасности принял решение уничтожить реактор собственными силами.

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Представители американского разведывательного сообщества заявили в то время о малой вероятности того, что разбомблённый объект являлся ядерным реактором.

Шесть месяцев спустя, 24 апреля 2008 года, администрация Д. Буша заявила Конгрессу и МАГАТЭ, что правительство США «убеждено», будто Сирия строила «скрытый ядерный реактор», который «не был предназначен для мирных целей».

23 июня того же года инспекторы МАГАТЭ были допущены для посещения объекта в Дейр-эз-Зор (также известном как Аль-Кибар), им было разрешено взять пробы грунта. 19 ноября в опубликованном докладе МАГАТЭ было отмечено, что в Аль-Кибар найдено «значительное число природных частиц урана», которые образуются в результате химической обработки, но, тем не менее, инспекторы МАГАТЭ не нашли достаточных доказательств того, что Сирия разрабатывает ядерное оружие.

То есть объект в Сирии был уничтожен на основании приблизительных предположений, не получивших впоследствии никакого подтверждения.

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Теперь представим себе, что неким солнечным утром несколько бомбардировщиков ВВС РФ в сопровождении группы истребителей, зайдя с территории Белоруссии, наносят ракетно-бомбовый удар по Хмельницкой АЭС на Украине. Основание - предположения разведки генштаба о возможной подготовке к производству оружейного плутония на двух замороженных реакторах этой АЭС.

Или представим себе, что это сирийские ВВС нанесли удар по ядерным объектам в Израиле - в общем, всем прекрасно известно, что это государство на самом деле располагает некоторым количеством ядерных зарядов собственного производства.

Представим себе, что армянские ВВС наносят удар по базе Инжирлик на территории Турции, где находятся около 50 ядерных зарядов, формально принадлежащих США, а на самом деле контролируемых вообще неизвестно кем.

Вот сравним международно-правовые последствия, скажем, для Сирии, которую уничтожают только на основе смутных подозрений (или Ирака, разгромленного на основании ошибочного доклада ЦРУ). И для государства Израиль, уже наносившего удары с воздуха по территории независимого, признанного ООН государства, при этом, вопреки политике нераспространения ядерного оружия, располагающего им.

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Кстати, Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра. Западная часть (две трети территории) была захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года. В 1981 году Кнессет Израиля принял «Закон о Голанских высотах», которым в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией. Совет Безопасности ООН не признал это решение (резолюция 497 от 17 декабря 1981 года). Аннексия была также осуждена Генеральной Ассамблеей ООН в 2008 году - том же, когда Израиль нанес удар по предполагаемому ядерному объекту в Сирии.

И эти люди осуждают присоединение Крыма к России и поддержку борьбы за независимость Донбасса?

Анатолий Баранов