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Московский листок

Кудрин отвел новому правительству два года на проведение ключевых реформ

Опубликовано 21.03.2018 в разделе комментариев 1

Кудрин отвел новому правительству два года на проведение ключевых реформ

У будущего правительства России есть всего два года на проведение ключевых реформ и приступать к ним нужно немедленно, считает глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

"Медлить некогда: следующая избирательная кампания начнется не позже лета 2020 года. А значит, у будущего правительства будет лишь два года на то, чтобы реализовывать повестку изменений. Даже не окно возможностей, а форточка. За эти два года надо делать все то, что откладывали на протяжении последних лет из-за грядущих выборов и под разными отговорками и мифами, главный из которых - ''эти меры непопулярны'', - написал Кудрин в своей статье для газеты "Коммерсант".

Первоочередной задачей нового правительства Кудрин назвал немедленный запуск реформы государственного управления. "Нынешняя система госуправления не способна на решение задач, стоящих перед страной. Без реформы этой системы никакие «прорывы» невозможны, никакие дерзкие цели недостижимы. Хотим рост выше среднемировых темпов? Поменяйте модель госуправления", - отметил Кудрин.

Другой важной задачей глава ЦСР считает определение приоритетов развития и работа на них. Кудрин заявил, что эти приоритеты уже обрисованы в послании президента Федеральному собранию. В частности, по словам Кудрина, нужно серьезно нарастить вложения в образование и медицину, расширить пространство общественной и частной инициативы, перестроить систему технологического развития страны, помочь регионам и городам нашей страны запустить собственные механизмы роста, а также обустроить комфортную среду для граждан, где бы они ни проживали.

«Наконец, третья задача — транспарентность и предсказуемость политики. Граждане и бизнес устали от неясности. Какими будут налоги? Будет ли реформироваться пенсионная система? Станет ли меньше проверок для бизнеса? Неясность и непоследовательность — вот что действительно непопулярно и снижает доверие населения к правительству, а это его главный ресурс», - считает Кудрин.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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прикинем
Калькулятор написал 21.03.2018 11:03
Хотим рост выше среднемировых темпов?
рост - это потребление. потребление - это численность населения и его благосостояние.
а этот либераст предлагает резать потребителей.
вся его программа - сбор дани и вывоз за рубеж.
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